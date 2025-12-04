Δεκατρείς πάσες και ένα ιδανικό build up: Η ΑΕΚ «ξεπατίκωσε» στο γήπεδο την τέλεια επίθεση του Μάρκο Νίκολιτς! (vid)

Η ΑΕΚ επικράτησε εύκολα 2-0 του ΟΦΗ στην Αγιά Σοφιά - ΟΠΑΠ Arena για τον θεσμό του Κυπέλλου, με το δεύτερο γκολ να είναι βγαλμένο από τα προπονητικά μπλοκάκια του Μάρκο Νίκολιτς, την ποδοσφαιρική φιλοσοφία που θέλει να περάσει στην ομάδα και προφανώς, την προεργασία που έχει κάνει μαζί με τους ποδοσφαιριστές του στα Σπάτα για να φτάσουμε σε αυτό το άρτιο αποτέλεσμα!

Οι «κιτρινόμαυροι», με υπομονή στο παιχνίδι τους, ακρίβεια στις μεταβιβάσεις και κίνηση στον χώρο σε υψηλές εντάσεις, καταφέρνουν να χτίσουν την τέλεια επίθεση και να μπουν με την μπάλα στα δίχτυα μέσα από ένα build up και μια ανάπτυξη που περιελάμβανε μεταξύ άλλων 13 πάσες. Είναι μια επίθεση, που έχει διάρκεια 43 δευτερολέπτων, συμμετέχουν τα 9/11 της ενδεκάδας (Μουκουντί, Ρέλβας, Ρότα, Πενράις, Γκρούγιτς, Περέιρα, Καλοσκάμης, Κοϊτά, Ζοάο Μάριο) και η μπάλα περνά από όλες τις «ζώνες» του τερέν.

Το ακόμα πιο εντυπωσιακό είναι πως η επίθεση αυτή βγαίνει με τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ να έχουν προχωρήσει σε εναλλαγές ρόλων, με τον Περέιρα για παράδειγμα στη φάση ανάπτυξης να έχει πάει στο αριστερό άκρο της άμυνας, τον Πενράις να είναι μπροστά του και τον Ζοάο Μάριο να έχει έρθει σε πιο κεντρικό ρόλο. Η δική του παράλληλη κίνηση και πάσα προς τον Κοϊτά που αφήνει πανέξυπνα στον Φιλίπε Ρέλβας, ο οποίος λειτουργεί με επιτυχία για ακόμα μια φορά σαν… playmaker από την άμυνα έχοντας κομβικό ρόλο στο build up, ειναι αυτή που δίνει την απαραίτητη ένταση στην ανάπτυξη της ΑΕΚ και δημιουργεί την υπεραριθμία από αριστερά. Δημιουργεί, ένα τρίγωνο μεταξύ: Φιλίπε Ρέλβας - Πενράις - Περέιρα που συνδυάζονται άρτια για να έρθει το 2-0.

Η ΑΕΚ με αυτό το γκολ «ξεπατικώνει» την τέλεια επίθεση του Μάρκο Νίκολιτς που είναι βγαλμένη από την ποδοσφαιρική φιλοσοφία του Σέρβου προπονητή ο οποίος ζητά από τους ποδοσφαιριστές του αυτόν τον τρόπο ανάπτυξης με πολλές πάσες, υπομονή και εναλλαγή θέσεων.

Είναι χαρακτηριστικό επίσης πως η ΑΕΚ στην κορύφωση της ανάπτυξης της, όταν ο Περέιρα δηλαδή συνεργάζεται εξαιρετικά με τον Πενράις και είναι έτοιμος να σπάσει την μπάλα, έχει βάλει στην περιοχή της τέσσερις ποδοσφαιριστές μαζί με τον Αργεντινό που πιστώνεται την ασίστ. Ένας από αυτούς φυσικά και ο σκόρερ Ζοάο Μάριο, ο οποίος όπως προείπαμε είναι αυτός που κάνει την κρίσιμη παράλληλα πάσα στο ύψος του άξονα στο ξεκίνημα του χτισίματος, απελευθερώνοντας από αριστερά την ανάπτυξη της ΑΕΚ έχοντας διαβάσει προηγουμένως το σημείο που μπορεί να υπάρξει υπεραριθμία. Όπως και έγινε.

Η παραπάνω ομαδική ενέργεια που καταλήγει σε ένα ιδανικό build up έρχεται να επιβεβαιώσει πως η ΑΕΚ βρίσκεται πλέον στην καλύτερη φάση της αγωνιστικά. Με τους ποδοσφαιριστές, να έχουν αποκτήσει χημεία μεταξύ τους, ομοιογένεια και να εφαρμόζουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο πολλά απ' αυτά που δουλεύουν με τον Μάρκο Νίκολιτς. Η αφομοίωση των τακτικών, συνδυαστικά με το ότι η Ένωση παίζει πλέον στις πιο υψηλές εντάσεις που μας έχει παρουσιάσει μέχρι τώρα έχοντας χτίσει παράλληλα την αυτοπεποίθηση της μέσα από μεγάλα αποτελέσματα, οδηγεί τους ποδοσφαιριστές να βγάζουν στο γήπεδο όλη τη δουλειά που γίνεται στα Σπάτα. Με την ΑΕΚ να συνδυάζει πλέον όσο περνά ο καιρός όλο και περισσότερο ουσία αλλά και θέμα!