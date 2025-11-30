Έκλεισε νωρίς την τηλεόραση και την πάτησε! Επικό σκηνικό με οπαδό της ΑΕΛ να πανηγυρίζει σε εκπομπή το... "Χ" στο Βικελίδης (vid)

Το παιχνίδι τελειώνει μόνο με το τελικό σφύριγμα του διαιτητή. Ο φίλος της ΑΕΛ αυτό το έμαθε με τον πιο σκληρό τρόπο, ζωντανά, στον αέρα εκπομπής της ομάδος του...

Πόσο εύκολα μπορεί να την πατήσει κανείς τελικά...

Δεν είναι και τόσο εύκολο να συγκεντρωθείς άλλωστε, όταν βλέπεις την ομάδα σου να σκοράρει στις καθυστερήσεις του αγώνα, έχοντας κερδίσει πέναλτι κόντρα στην ροή του ματς και ουσιαστικά χαρίζοντας "εγκεφαλικά" στην αντίπαλη ομάδα, μέσα στην έδρα της. Ίσως να μπεις ακόμη και στον πειρασμό να κλείσεις την τηλεόραση πριν το τελικό σφύριγμα ή ακόμη και να βγεις στο μπαλκόνι να πανηγυρίσεις, χάνοντας τα πιο... σημαντικά.

Σε αυτή την παγίδα έπεσε και φίλος της ΑΕΛ, ο οποίος μάλιστα δεν αρκέστηκε στο να πανηγυρίσει για το 1-1 της ομάδος του στο Βικελίδης, αγνοώντας το γκολ του Ντούντου στο φινάλε και πιστεύοντας πως "απέδρασε" με το Χ, αποφασίζοντας να βγει σε ζωντανή εκπομπή των "Βυσσινί", για να πικάρει τους Θεσσαλονικείς.

...η απάντηση που έλαβε όμως από τον παρουσιαστή σίγουρα δεν τον ικανοποίησε, ρίχνοντας τον στην σκληρή πραγματικότητα, κλείνοντας αμέσως το τηλέφωνο, γεμάτος απογοήτευση για αυτή την αναπάντεχη τροπή.

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