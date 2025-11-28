Βαλβέρδε: «Είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ»

Ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης έδωσε την δική του απάντηση σε ό,τι έχει να κάνει με το κλίμα στα αποδυτήρια της ομάδας.

Ο Φεντερίκο Βαλβέρδε εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με την κατάσταση στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά τις φήμες που κυκλοφόρησαν για άσχημο κλίμα στα αποδυτήρια.

Οι δηλώσεις του Φεντερίκο Βαλβέρδε

«Μετά από μια εβδομάδα όπου ειπώθηκαν πολλά για εμάς, τώρα είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ, όπως μπορείτε να δείτε.

Το να έχουμε τον Βινίσιους και τον Μπαπέ στην ομάδα είναι τεράστια τύχη, και το να παίζω στη καλύτερη ομάδα του κόσμου και με ένα τόσο δεμένο σύνολο είναι μεγάλη τιμή.

Σε προσωπικό επίπεδο δουλεύω για να επιστρέψω με καλύτερες εμφανίσεις. Ο προπονητής ήταν πάντα στο πλευρό μου, με στηρίζει και κάνει τα πάντα για να με βοηθήσει να εξελίσσομαι και να βοηθάω την ομάδα

Δεν είναι πάντα εύκολο, αλλά το τεχνικό επιτελείο και όλοι οι παίκτες είμαστε πιο ενωμένοι από ποτέ».