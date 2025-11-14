Ο Πιερό κράτησε «ζωντανό» του όνειρο του Mundial για την Αϊτή! (vid)

Ο επιθετικός της ΑΕΚ ήταν ο «χρυσός σκόρερ» της Αϊτής στη νίκη με 1-0 επί της Κόστα Ρίκα, φέρνοντας την ομάδα του πολύ κοντά στα τελικά του Mundial!

Ο Φραντζί Πιερό πήρε φανέλα βασικού στην αναμέτρηση της Αϊτής με την Κόστα Ρίκα και στο 44ο λεπτό με κοντινή προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, που έμελλε να είναι και το τελικό σκορ.

Με αυτό το αποτέλεσμα η Αϊτή έφτασε τους 8 βαθμούς, ισοβαθμώντας με την Ονδούρα, ενώ η Κόστα Ρίκα ακολουθεί με 6 και τα πάντα θα κριθούν την τελευταία αγωνιστική, με την ομάδα του Πιερό να υποδέχεται τη Νικαράγουα.

Η Κόστα Ρίκα θα υποδεχθεί την Ονδούρα και η Αϊτή θέλει νίκη απέναντι στη Νικαράγουα και θετικό αποτέλεσμα των Κοσταρικανών απέναντι στην Ονδούρα για να πάρει απευθείας την πρόκριση στο Mundial.

Σε διαφορετική περίπτωση η Αϊτή θα έχει δεύτερη ευκαιρία μέσω των μπαράζ πρόκρισης, με τον Πιερό να διατηρεί ολοζώντανο το όνειρο για το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα της χώρας του.