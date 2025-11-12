Οι παραγκάρχες Αλαφούζος, Πρίτσας και η παρέα Βεργέτη-Γιαννάκη

Γεια σας φίλοι μου. Κοσμοϊστορικά γεγονότα συμβαίνουν και δεν μπορώ να μείνω αμέτοχος. Γράφει ο Στρατηγός...

- Ξεκινάω από τον Ολυμπιακό

- Διαβάσαμε για 6 γκολ εκ των οποίων, λέει, μέτρησαν τα 3

- Δε διαβάσαμε ότι από τα 6 γκολ το ένα ήταν οφσάιντ, το επόμενο φάουλ επιθετικό, στο άλλο η μπάλα είχε βγει έξω κανά μέτρο και τα 2 με πέναλτι που ο τελευταίος που τα έδωσε ήταν ο Μήτσιος

- Επίσης δε διαβάσαμε για τη 2η κίτρινη κάρτα για ένα φάουλ στο κέντρο του γηπέδου. Λίγο ακόμα και θα προσομοίαζε με αυτή του Έσε στη Βαρκελώνη

- Θα’ χει πλάκα να ζητήσει από την IFAB ο Θρύλος να αλλάξει εκ νέου ο κανονισμός και να μην ισχύει το Varστη 2η κίτρινη

- Ο Βεργέτης φίλοι μου αποφάσισε να κάνει παρέα με τον Γιαννάκη

- Ο τελευταίος που το έκανε ήταν ο Διαμαντόπουλος

- Ψάχνουμε να τον βρούμε στους παρατηρητές Γ’ Εθνικής

- Ο δε Παπαδόπουλος από το άγχος του που ακυρώθηκαν 2 γκολ του Θρύλου στο 1ο ημίχρονο είπε να κάνει ένα πέναλτι δώρο

- Πλέον η IFAB επεξεργάζεται νέο κανονισμό

- Μετά από 3 ακυρωθέντα γκολ να σου δίνουν ένα πέναλτι δώρο

- Είναι κατά το 3 κόρνερ πέναλτι στις αλάνες

- Στην ΑΕΚ βέβαια τότε θα είχαν πολλά πέναλτι αφού τους ακυρώνουν γκολ από συνήθεια πλέον

- Έχει καταντήσει σαν το παραμύθι με το λύκο, το βοσκό και τα πρόβατα

- Φώναξε 3-4 φορές χωρίς λόγο και πλέον όποτε φωνάζει για διαιτησία δεν της δίνει κανείς σημασία ακόμα και αν δεν βγάζεις άκρη από τα ριπλέι όπως την Κυριακή

- Μεγάλη επιτυχία να φωνάζεις και να μην σε ακούει κανείς. Τώρα έκαναν σημαία την προσφυγή στη Δεοντολογία για Λανουά.

- Ο ΠΑΟ και η Κηφησιά ζουν μεγάλες στιγμές μετά το βίντεο του Λανουά

- Είναι ξεκάθαρο πλέον πως Αλαφούζος και Πρίτσας ελέγχουν το Ελληνικό ποδόσφαιρο σε παρασκήνιο και προσκήνιο

- Καμία φάση από Λανουά στο ΠΑΟ-ΠΑΟΚ που ο Σιώπης ακόμη κλωτσάει τον Ντέλια. Μπερδεύτηκαν και ήθελαν αποβολή του κοντού επειδή έκανε 5 φάουλ.

- Κοντός είπαμε είναι ρε παιδιά, όχι ο Σορτς.

- Λάθος το πέναλτι του Ολυμπιακού έναντι της Κηφησιάς είπε ο Λανουά

- Τι άλλο θέλεις δηλαδή

- Είναι φανερό ότι και ο Αλαφούζος και ο Πρίτσας έχουν εισχωρήσει στα άδυτα της ΚΕΔ

- Μαζί με τον Κομπότη είναι το νέο ισχυρό τρίο στο παρασκήνιο

- Πώς δεν διέρρευσαν της ΑΕΚ ότι έφαγαν στην Αρετσού μαζί με τον Λανουά.

- Παραγκάρχης ο Ιωάννης, ο τελευταίος πιστός. Κάπως έτσι θα φέρει τον Παναθηναϊκό στην πρώτη τετράδα αν κερδίσει τον ΟΦΗ στο αναβληθέν.

- Αυτό το ματς που είχε οριστεί για τον Αύγουστο πότε θα γίνει άραγε; Μέσα στο 2025 δύσκολο. Καλά πήγε αυτό.

- Στον Άρη την Κυριακή δεν έφταιξαν οι ριπές του ανέμου

- Ζήτησε 4 παίκτες ο αγαπημένος Μανόλο μετά τους 18 που πήρε ο Κάρυ το καλοκαίρι

- Κάπου πήρε το μάτι μου ότι πήγε στο Αμέρικα να βρει συμπαίκτη

- Να τον πάρει αγκαζέ δηλαδή όπως τον Πρασσά της Καλαμάτας.

- Δεν θα χαθούμε γιατί υπάρχουν πολύ σοβαρές δικαστικές εξελίξεις.

- Όπως δηλαδή η καταγγελία της ΑΕΚ για τον Λανουά γιατί ως γνωστόν η ΑΕΚάρα θα τους ταράξει όλους στην νομιμότητα και θα πάει και στην ΟΥΕΦΑ, στη ΦΙΦΑ, στο Ευρωπαϊκό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στη Λωζάνη, στη NASA.

- Έρχεται και το ματς της Εθνικής. Λύθηκαν τα χέρια του Γιοβάνοβιτς που σκεφτόταν να βάλει τον Κωνσταντέλια βασικό. Η ίδια η ζωή τα αποκατέστησε όλα.

Ο Στρατηγός