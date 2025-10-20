Απίστευτο: Έλληνας σκόρερ για τον Άρη μετά από 1,5 χρόνο!

Ο Τάσος Δώνης έβαλε τη σφραγίδα του στο 1-1 του Άρη με τον Παναθηναϊκό κι έγινε ο πρώτος Έλληνας σκόρερ των Κιτρίνων μετά από 522 ημέρες!

Είναι γνωστό πως το ρόστερ του Άρη... έπασχε από την απουσία Ελλήνων παικτών όλα τα τελευταία χρόνια. Τη φετινή σεζόν αποφασίστηκε να γίνει "στροφή", λόγω και της ευρωπαϊκής λίστας που θα δήλωνε η ομάδα, με τον Τάσο Δώνη να εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο στους Θεσσαλονικείς.

Ο Έλληνας εξτρέμ, που ξεκίνησε την καριέρα του από την Κ17 του Παναθηναϊκού πριν πάει στη Γιουβέντους, πραγματοποίησε το ντεμπούτο του χθες -αφού στην αρχή της σεζόν ταλαιπωρήθηκε από έναν τραυματισμό- πέρασε ως αλλαγή και σκόραρε μάλιστα για το τελικό 1-1.

Έπρεπε να περάσει σχεδόν 1,5 χρόνος, ή αλλιώς 522 ημέρες για να βρει ξανά δίχτυα Έλληνας ποδοσφαιριστής για τον Άρη! Ο προηγούμενος ήταν ο Γιάννης Φετφατζίδης στις 15 Μαΐου 2024, όταν είχε σημειώσει το τέταρτο γκολ των Κιτρίνων στο 4-2 επί της Λαμίας για τα πλέι οφ. Έκτοτε η ομάδα της Θεσσαλονίκης έδωσε 48 ματς σε όλες τις διοργανώσεις, με 49 γκολ, όλα τους από ξένους ποδοσφαιριστές!

