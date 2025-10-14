Σε... γαλανόλευκο φόντο παραμένει ο Πρωινός Τύπος, που ασχολείται με τον αποκλεισμό της Εθνικής από το Μουντιάλ, αλλά και όσα γίνονται στην ΑΕΚ.

ΝΙΚΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - LIVE SPORT

Aν έχουμε όρεξη να κάνουμε σοβαρή αυτοκριτική για τις αιτίες που οδήγησαν την Εθνική μας στον πρόωρο αποκλεισμό, θα πρέπει να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι βάλαμε από νωρίς τον πήχη ψηλά και προσπαθήσαμε να τον περάσουμε με την πρώτη. Αντί να το πάμε βήμα το βήμα, «αποφασίσαμε» ότι ο στόχος μας ήταν η πρώτη θέση και η απευθείας πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου! Από άγνοια κινδύνου; Από μεγαλομανία; Από κακή εκτίμηση των αληθινών δυνατοτήτων της ομάδας; Από «ελληνικό» ενθουσιασμό; Δεν έχει σημασία Η ουσία είναι ότι θεωρήσαμε «στα μέτρα μας» εκείνους με τους οποίους είχαμε να αναμετρηθούμε. Πιστέψαμε ότι ξαφνικά τους ξεπεράσαμε, ενώ τους είχα με μπροστά μας και έπρεπε να τους κυνηγήσουμε. Αντιμετωπίσαμε την κατάσταση λες και είχαμε γίνει ξαφνικά ποδοσφαιρική υπερδύναμη. Φούσκωσαν τα μυαλά με αισιοδοξία που αποδείχτηκε στην τελική... αέρας κοπανιστός...

Από εδώ, λοιπόν, θα πρέπει να αρχίσει ο προβληματισμός. Έγινε ήδη μία αρχή. Συμπυκνώνεται στη δήλωση του Μάκη Γκαγκάτση, ο οποίος λίγο μετά τη λήξη και τον αποκλεισμό δήλωσε ότι «στηρίζουμε απόλυτα τον Γιοβάνοβιτς». Η απόφασή του αποτελεί τη βάση για το από εδώ και πέρα. Σημαίνει ότι ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας έχει εκτιμήσει το έργο του προπονητή και θέλει να βασίσει πάνω του το μέλλον. Δεν στέκεται στο σκορ που γράφει το ταμπλό, αλλά κρατάει τη μεγάλη εικόνα των καλών εμφανίσεων, άρα λογικό είναι να επιδιώξει τη συνέχιση της προσπάθειας, ειδικότερα τώρα που έχουν προστεθεί κάποιες διδακτικές αποτυχίες,

ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΕΛΑΚΗΣ - SPORTDAY

Ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς πρέπει να παραμείνει στην Εθνική ομάδα όχι επειδή το προβλέπει το συμβόλαιό του, αλλά επειδή έχει αποδείξει πως διαθέτει την ικανότητα, τη φιλοσοφία και το όραμα να οδηγήσει τη νέα γενιά Ελλήνων ποδοσφαιριστών σε ένα ανώτερο επίπεδο. Η παρουσία του στον πάγκο της Εθνικής δεν είναι απλώς μια τυπική συνέχεια μιας συμφωνίας- είναι μια αναγκαιότητα για τα ελληνικό ποδόσφαιρο, που παρά την τρανταχτή αποτυχία να πάει στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου, δείχνει σημάδια αγωνιστικής αναγέννησης. Ο Γιοβάνοβιτς έχει καταφέρει, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, να αλλάξει τη νοοτροπία της ομάδας. Έδωσε έμφαση στην πειθαρχία, την ομαδικότητα και το επιθετικό πνεύμα, στοιχεία που έλειπαν για χρόνια από το παιχνίδι της Εθνικής.

Το ποδόσφαιρο που πρεσβεύει είναι ελκυστικό και κυριαρχικά, μια φιλοσοφία που βασίζεται στην κατοχή, την πίεση και τη δημιουργία, όχι στην άμυνα και τον φόβο της ήττας. Αυτή η αλλαγή νοοτροπίας είναι καθοριστική για τη διαμόρφωση μιας ομάδας που θα παίζει με αυτοπεποίθηση και όχι με ανασφάλεια. Η Ελλάδα διαθέτει πλέον μια νεανική και ταλαντούχα φουρνιά παικτών, με τεχνικές δυνατότητες, ταχύτητα και φιλοδοξίες. Ο Γιοβάνοβιτς είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για να τους καθοδηγήσει. Γνωρίζει πώς να δουλεύει με νέους παίκτες, να τους εξελίσσει και να τους εντάσσει σε ένα συλλογικό πλάνα. Το απέδειξε με την πορεία του στον Παναθηναϊκά, όπου δημιούργησε μια ομάδα που συνδύασε πειθαρχία και δημιουργικότητα. μεταμορφώνοντας παίκτες που πριν θεωρούνταν «δευτεράντζες» σε πρωταγωνιστές.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ - ΤΑ ΝΕΑ

Μπορεί κάποιοι να τα βάζουν με την... τύχη, ωστόσο τα πράγματα δεν είναι έτσι. Είναι μαθηματικά βέβαιο πως στην ΑΕΚ, εκεί που έχει πρόβλημα, εκεί ακριβώς θα της προκύψουν ζόρια. Όχι εξαιτίας της ατυχίας ή κάποιων μεταφυσικών δεδομένων, αλλά γιατί αυτά είναι το φυσιολογικό επακόλουθο. Όταν αποφασίζεις να προχωρήσεις με τρία στόπερ σε τρεις διοργανώσεις και «πουλάς» φύκια για μεταξωτές κορδέλες, τότε ο μόνος που φταίει είσαι εσύ που παίρνεις τις αποφάσεις. Είτε λέγεσαι Νίκολιτς, είτε Ριμπάλτα, είτε Ηλιόπουλος και απλά πατάς... κουμπιά.

Γράφαμε από το καλοκαίρι πως η ΑΕΚ κάνει έγκλημα που δεν παίρνει στόπερ. Από τη στιγμή που έχεις «τελειώσει» τον Μήτογλου, που ξέρεις ως οργανισμός τι ακριβώς συμβαίνει με τον Κάλενς και επιλέγεις να παραμείνεις με τέταρτο κεντρικό αμυντικό τον Χρυσόπουλο, αντί να πας να πάρεις έναν άλλο έστω ως δανεικό για μία σεζόν ώστε αριθμητικά να είσαι κομπλέ, ε, είσαι άξιος της μοίρας σου. Επίσης, όταν επιλέγεις να επενδύσεις σε έναν σέντερ φορ – τον Γιόβιτς εν προκειμένω – ο οποίος δεν έχει κάνει προετοιμασία και τον ρίχνεις νωρίτερα από ό,τι πρέπει στη «μάχη» και ενώ γνωρίζεις ότι έχει τα δικά του θέματα, τότε δημιουργείς μόνος σου μία κατάσταση η οποία θα σε βάλει σε μπελάδες.

ΠΑΝΟΣ ΛΟΥΠΟΣ - ΩΡΑ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

«Ματάκηδες» δυστυχώς σε μία ακόμη μεγάλη διοργάνωση. Η Εθνική αποκλείστηκε από έναν όμιλο τεσσάρων ομάδων και αντιπάλους Σκωτία και Λευκορωσία και έχοντας δεχτεί δύο φορές από τρία γκολ στα ματς με την Δανία. Αυτή είναι η πραγματικότητα και δεν φτιασιδώνεται. Δεν μπορούμε να στρογγυλεύουμε τις γωνίες, ούτε και να ωραιοποιούμε την κατάσταση. Αποτυχία ολκής είναι. Μακριά από μένα οι αφορισμοί, η ισοπέδωση και οι βλακείες περί ντροπής. Αλλά αποτυχία είναι. Ούτε είναι κακός προπονητής ο Γιοβάνοβιτς, όπως κακός δεν ήταν φυσικά και ο Πογέτ, που τον είχαν περάσει... πριονοκορδέλα τα «παπαγαλάκια» του «συστήματος» μετά από αποκλεισμό που είχε έρθει στα πέναλτι στην Τιφλίδα. Και τώρα όχι απλά δεν πάμε μπαράζ, αλλά αποχαιρετήσαμε από το τέταρτο ματς, με τρεις σερί ήττες.

Έχει ταλέντο αυτή η Εθνική; Ναι έχει. Και μάλιστα μπόλικο. Και υπάρχουν και παιδιά που έρχονται. Πρέπει να συνεχίσει στην ίδια φιλοσοφία για να παράγει επιθετικό ποδόσφαιρο; Ναι πρέπει και ας απέτυχε τώρα. Αλλά να λέμε και τις αλήθειες γι' αυτά που λείπουν. Η Εθνική δεν έχει τουλάχιστον ακόμη τους παίκτες προσωπικότητες που θα παρασύρει ο ένας τον άλλον σε κάθε στραβή. Και είδαμε τις ψυχολογικές επιπτώσεις και στις τρεις σερί ήττες.

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΓΓΛΙΔΗΣ - ΦΩΣ ΤΩΝ ΣΠΟΡ

Πολύ σωστά δεν μπορεί να τεθεί ούτως ως σκέψη ζήτημα αλλαγής στην τεχνική ηγεσία και σχεδιασμός πάλι από την αρχή ενόψει Nations League και του EURO 2028. Μέσα από την απογοήτευσή του και στην απόπειρα να αναλάβει ο ίδιος όλες τις ευθύνες, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε λόγο για συζητήσεις που πρέπει να γίνουν σχετικά με την συνεργασία. Η μόνη συζήτηση ήταν αυτή στα αποδυτήρια του Πάρκεν όπου έσπευσε ο Μάκης Γκαγκάτσης για να ξεκαθαρίσει στον Σέρβο πως δεν αλλάζει τίποτα και ότι η δουλειά συνεχίζεται στο ίδιο μοντέλο, με ακόμη μεγαλύτερη προσπάθεια και καλύτερες αποφάσεις. Όσον αφορά στο θέμα του Τζολάκη και από την στιγμή που την παραμονή του αγώνα με την Δανία ο Γιοβάνοβιτς είχε ξεκαθαρίσει πως όλοι οι παίκτες που ήθελαν να παίξουν (άρα δεν υπήρχε ζήτημα επιθυμίας του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού ή επηρεασμού του από το προηγούμενη παιχνίδι, δεν ήταν σωστή απόφαση η μη χρησιμοποίηση του.

Όχι ότι ο Βλαχοδήμος δεν αξίζει να παίζει βασικός, ειδικά στην κατάσταση που βρίσκεται με τη Σεβίλλη. Ούτε επειδή φταίει για το γκολ των Δανών ή επειδή ο Τζολάκης θα τα έπαινε όλα και θα νικούσαμε. Αλλά γιατί πραγματικά όταν πιστεύεις σε έναν παίκτη και θέλεις να τον στηρίξεις σε μία κακή βραδιά, τον στηρίζεις εμπράκτως. Τον βάζεις και στο επόμενο. Έτσι περιμένει προσωπικά ότι θα έκανε ο Γιοβάνοβιτς, δεν συνέβη. Δεν ήταν ο λόγος του αποκλεισμού, αλλά το θεωρώ ένα από τα λάθη του ομοσπονδιακού σε αυτή την περιπέτεια των τελευταίων ημερών. Και πολλά λάθη ο Ιβάν δεν έκανε.



