Μαρτινέλι: «Πολύ καλή ομάδα ο Ολυμπιακός»

Ο Γκάμπριελ Μαρτινέλι, στις δηλώσεις του μετά το τέλος της αναμέτρησης ανάμεσα στην Άρσεναλ και τον Ολυμπιακό, τόνισε ότι οι «ερυθρόλευκοι» διαθέτουν μια καλή ομάδα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ο Ολυμπιακός είναι μια πολύ καλή ομάδα με πολύ καλούς παίκτες. Θα μπορούσαμε να είχαμε σκοράρει περισσότερα γκολ στο πρώτο ημίχρονο, είχαμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά αυτό είναι το Champions League.

Παίζουμε για την Άρσεναλ και θέλουμε να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι της σεζόν, αν είναι δυνατόν, και θέλουμε να κερδίσουμε κάθε τρόπαιο που μπορούμε», τόνισε ο Βραζιλιάνος ακραίος επιθετικός.

Για την πρώτη του ευκαιρία μετά από δύο λεπτά: «Ήταν μια εξαιρετική μπαλιά από τον Λιούις-Σκέλι. Θα μπορούσα να είχα τελειώσει καλύτερα τη φάση».

Για το γκολ του: «Προσπάθησα να περιμένω λίγο για να δω αν ήταν το γκολ του Γκιόκερες και μετά όταν άγγιξε το δοκάρι η μπάλα, τη βρήκα και σκόραρα. Ήταν ένα καλό γκολ, οπότε είμαι χαρούμενος με το γκολ και τη νίκη», σημείωσε.



Για το βάθος που έχει η ομάδα του φέτος: «Είναι καλό, θέλουμε να έχουμε τους καλύτερους παίκτες γύρω μας και έχουμε μια πολύ καλή ομάδα. Θέλουμε να κερδίσουμε κάθε τίτλο που θα διεκδικήσουμε και αυτό θα προσπαθήσουμε να κάνουμε».