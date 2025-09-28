Το ντέρμπι ο Ιωνικός - Παναχαϊκή, Δόξα Δράμας, Λαμία, Άρης Πετρούπολης το... καθήκον τους!

Μεγάλη νίκη με 3-1 επί του Εθνικού στο ντέρμπι του Πειραιά και μάλιστα χωρίς προπονητή, πέτυχε η ομάδα της Νίκαιας στη Νεάπολη, πρώτο και σημαντικό «τρίποντο» για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς επί του Πιερικού, νίκη για τον Εθνικό Αστέρα στην «επιστροφή» του, ακάθεκτα τα φαβορί κάθε ομίλου στην Γ'Εθνική!

Τα αποτελέσματα της Γ' Εθνικής (27-28/9): 1ος όμιλος

ΠΑΟΚ Δυτικού-ΑΟ Ξάνθη 1-1

Ηρακλής Θερμαϊκού-ΠΑΟΚ Κρηστώνης 3-0

Δόξας Δράμας-Αετός Οφρυνίου 2-1

Θερμαϊκός-Ορέστης Ορεστιάδας 3-0

Κιλκισιακός-Ποσειδώνας Μηχανιώνας 0-0

Πανθρακικός-Απόλλων Κρύσας Βρύσης 2-0



2ος όμιλος

Σαρακηνός-Εορδαϊκός 1-2

ΑΕ Αλεξάνδρειας-Ερμής Εξοχής 0-3

ΑΕ Ευόσμου-Βέροια 0-1

ΦΣ Κοζάνη-Ακρίτες Συκεών 1-1

Πιερικός-Απόλλων Καλαμαριάς 0-2

Αστέρας Καρδίτσας-Εθνικός Νέου Κεραμιδίου 3-3



3ος όμιλος - 3η αγωνιστική

ΠΟ Ελασσόνας-Αναγέννηση Άρτας 1-1

ΠΑΣ Λαμία-ΑΕΝ Σελεύκειας 2-1

Άρης Φιλιατών-ΑΟ Τρίκαλα 1-0

Τηλυκράτης Λευκάδας-Αναγέννηση Σχηματαρίου 2-0

Πρόοδος Ρωγών-ΑΟ Ανθούπολη 0-1

Θεσπρωτός-Αστέρας Σταυρού ΑΝΑΒΟΛΗ (Τετάρτη 1/9 – 16:00)

Ρεπό: ΑΕ Λευκίμμης



4ος όμιλος

Πανθουριακός-Θύελλα Πατρών 0-0

ΑΟ Λουτρακίου-Ερμής Μελιγούς 2-1

Παναχαϊκή-ΑΟ Μιλτιάδης 4-2

ΠΑΣ Πύργος-ΠΑΣ Κόρινθος 3-1

Πέλοπας Κιάτου-Πανγυθεατικός 2-1

Ζάκυνθος-Παναιγιάλειος ΑΝΑΒΟΛΗ (Δευτέρα 29/9 – 15:30)



5ος όμιλος

ΑΟ Καρύστου-Απόλλων Καλυθιών 1-0

Νέα Ιωνία-Διαγόρας 1-1

Ρόδος-Δόξα Βύρωνα 1-0

ΑΕΡ Αφάντου-Νέα Αρτάκη 0-0

Άρης Πετρούπολης-Κένταυρος Βριλησσίων 2-0

Αμαρυνθιακός-Εθνικός Αστέρας 0-1



6ος όμιλος

Γιούχτας-ΑΕ Μυκόνου 1-2

Σαρωνικός Αναβύσσου-Γρανίτης 1-0

ΑΟ Χαϊδαρίου-Αίας Σαλαμίνας 0-2

Αστέρας Βάρης-Θύελλα Ραφήνας 4-2

Ηλυσιακός-Ατσαλένιος 1-2

Ιωνικός-Εθνικός 3-1