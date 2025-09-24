Το μήνυμα της Τούμπας: «Stop Genocide - Show Israel The Red Card» (pics)

Ξεκάθαρο ήταν το μήνυμα των φίλων του ΠΑΟΚ αναφορικά με όσα λαμβάνουν χώρα στην Παλαιστίνη αλλά και με την στάση της UEFA απέναντι στις ισραηλινές ομάδες, σηκώνοντας πανό που αναφέρουν «Stop Genocide» και «Show Israel The Red Card».

Με δύο πανό που έχουν κάνει την εμφάνιση του σε αρκετά ευρωπαϊκά γήπεδα, οι φίλοι του Δικεφάλου έστειλαν το δικό της κοινωνικό μήνυμα στο παιχνίδι κόντρα στην Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League.

Συγκεκριμένα, αναφέρουν «Stop Genocide» και «Show Israel The Red Card», εμφανώς επηρεασμένοι από όσα διαδραματίζονται στην Παλαιστίνη αλλά και από την στάση της UEFA απέναντι στις ισραηλινές ομάδες, σε συνέχεια της απογευματινής πορείας στην Καμάρα.

Δείτε τα πλάνα του SDNA:

