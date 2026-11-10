Από τους Μπέλινγχαμ στους Καρασαββίδη: Όταν το εθνόσημο ενώνει δύο αδέλφια (pic)

Η πρώτη κλήση του Τζόμπ Μπέλινγχαμ στην Εθνική Αγγλίας, στο πλευρό του αδελφού του Τζουντ, φέρνει ξανά στο προσκήνιο τις ποδοσφαιρικές οικογένειες που μοιράστηκαν το ίδιο εθνόσημο. Μια ιστορία που έχει και ελληνικό παρελθόν, με πρωταγωνιστές τους αδελφούς Καρασαββίδη.

Το να φτάσει ένας ποδοσφαιριστής στην εθνική ομάδα της χώρας του αποτελεί από μόνο του μια σπουδαία διάκριση. Όταν όμως δύο αδέλφια καταφέρνουν να φορέσουν την ίδια φανέλα, η επιτυχία αποκτά μια ξεχωριστή οικογενειακή διάσταση. Και όταν βρεθούν μαζί στον αγωνιστικό χώρο, μια προσωπική διαδρομή μετατρέπεται σε κοινή ποδοσφαιρική ανάμνηση.

Αυτή την προοπτική έχουν πλέον μπροστά τους οι Τζουντ και Τζόμπ Μπέλινγχαμ. Ο Τόμας Τούχελ συμπεριέλαβε για πρώτη φορά τον 21χρονο μέσο της Μπορούσια Ντόρτμουντ στην Εθνική Ανδρών της Αγγλίας, μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του, Τζουντ, ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης.

Οι δύο τους βρίσκονται στην αποστολή για τις αναμετρήσεις του Nations League απέναντι στην Κροατία, στις 12 Νοεμβρίου, και την Ισπανία, στις 15 Νοεμβρίου. Εφόσον αγωνιστούν μαζί, θα γίνουν τα πρώτα αδέλφια που θα συνυπάρξουν στον αγωνιστικό χώρο με την Εθνική Αγγλίας μετά τους Γκάρι και Φιλ Νέβιλ, το 2007.

Για τον Τζουντ, η παρουσία στην εθνική ομάδα αποτελεί ήδη σημαντικό κομμάτι της καριέρας του. Για τον Τζόμπ, αντίθετα, η κλήση σηματοδοτεί την πρώτη ευκαιρία να καθιερωθεί στο υψηλότερο διεθνές επίπεδο, έχοντας προηγουμένως περάσει από τις μικρότερες εθνικές ομάδες της Αγγλίας.

Η ελληνική ιστορία που μας γυρίζει στο 1992

Η περίπτωση των Μπέλινγχαμ αποτελεί την αφορμή για μια αναδρομή και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Στις 29 Ιανουαρίου 1992, σε μια φιλική αναμέτρηση ανάμεσα στην Αλβανία και την Ελλάδα στα Τίρανα, δύο αδέλφια βρέθηκαν μαζί στον αγωνιστικό χώρο φορώντας το εθνόσημο.

Ο λόγος για τους Άρη και Θεόφιλο Καρασαββίδη, που εκείνο το απόγευμα στα Τίρανα είχαν την ευκαιρία να αγωνιστούν μαζί με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας.

Ο Άρης Καρασαββίδης ξεκίνησε στην αρχική ενδεκάδα της Ελλάδας, ενώ ο αδελφός του, Θεόφιλος, πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 46ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Πέτρο Μαρινάκη.

Από εκείνη τη στιγμή, οι δύο ποδοσφαιριστές μοιράστηκαν το υπόλοιπο της αναμέτρησης με τη φανέλα της Εθνικής. Το παιχνίδι ολοκληρώθηκε με νίκη της Αλβανίας με 1-0, χάρη σε γκολ του Ράκλι στο πρώτο ημίχρονο.

Μπορεί το αποτέλεσμα να μην ήταν θετικό για την ελληνική ομάδα, όμως για την οικογένεια Καρασαββίδη η συγκεκριμένη αναμέτρηση απέκτησε ιδιαίτερη σημασία.

Μια παράδοση που ξεπερνά τα σύνορα

Οι Μπέλινγχαμ και οι Καρασαββίδη δεν αποτελούν μεμονωμένες περιπτώσεις στην ιστορία του διεθνούς ποδοσφαίρου.

Οι Φρανκ και Ρόναλντ ντε Μπουρ υπήρξαν συμπαίκτες στην Εθνική Ολλανδίας, όπως και οι Μίκαελ και Μπράιαν Λάουντρουπ στη Δανία. Στην Αγγλία, οι Γκάρι και Φιλ Νέβιλ φόρεσαν μαζί τη φανέλα με τα τρία λιοντάρια, ενώ στην Ακτή Ελεφαντοστού οι Κόλο και Γιαγιά Τουρέ μοιράστηκαν τον αγωνιστικό χώρο σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Στο Βέλγιο, οι Εντέν και Τοργκάν Αζάρ αγωνίστηκαν μαζί στην εθνική ομάδα, ενώ στη Γαλλία οι Λούκας και Τεό Ερναντές βρέθηκαν μαζί στην αποστολή για το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2022. Στην Γκάνα, οι Αντρέ και Τζόρνταν Αγιού συνέχισαν την ποδοσφαιρική παράδοση της οικογένειάς τους, με κοινές παρουσίες σε μεγάλες διεθνείς διοργανώσεις.

Στην Ιταλία, οι Φίλιπο και Σιμόνε Ιντζάγκι αγωνίστηκαν μαζί για 11 λεπτά στις 15 Νοεμβρίου 2000, στη φιλική νίκη της Εθνικής Ιταλίας επί της Αγγλίας με 1-0. Μάλιστα, 26 χρόνια αργότερα, οι Φραντσέσκο Πίο και Σεμπαστιάνο Εσπόζιτο επανέλαβαν το επίτευγμα, αγωνιζόμενοι μαζί απέναντι στην Τουρκία για το Nations League τον Σεπτέμβριο του 2026.

Στην Πορτογαλία, οι Μανίς και Ζόρζε Ριμπέιρο μοιράστηκαν τον αγωνιστικό χώρο με το εθνόσημο, με χαρακτηριστικές τις κοινές συμμετοχές τους απέναντι στο Λιχτενστάιν και το Λουξεμβούργο το 2004, αλλά και στο Αζερμπαϊτζάν το 2007.

Στην Αργεντινή, οι Ντιέγκο και Γκαμπριέλ Μιλίτο αγωνίστηκαν με την εθνική ομάδα, ενώ στην Κροατία οι Νίκο και Ρόμπερτ Κόβατς μοιράστηκαν τον αγωνιστικό χώρο σε μεγάλες διοργανώσεις, αποτελώντας βασικά στελέχη της ομάδας τους.

Η ιστορία της Αγγλίας περιλαμβάνει επίσης τους Μπόμπι και Τζακ Τσάρλτον, οι οποίοι κατέκτησαν μαζί το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966, σε μία από τις σημαντικότερες κοινές επιτυχίες αδελφών σε επίπεδο εθνικών ομάδων.

Στην Ουαλία, οι Τζον και Μέλ Τσαρλς φόρεσαν το εθνόσημο, ενώ στη Δυτική Γερμανία οι δίδυμοι Χανς και Ντίτερ Κρέμερς υπήρξαν διεθνείς, με τον Χανς να κατακτά το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1974.

Στη Ρωσία, οι δίδυμοι Αλεξέι και Βασίλι Μπερεζούτσκι αγωνίστηκαν μαζί στην εθνική ομάδα, ενώ στη Γεωργία οι Σότα και Άρτσιλ Αρβελάτζε αποτέλεσαν δύο από τους σημαντικότερους ποδοσφαιριστές της χώρας τους.

Η Τουρκία είχε τους Χαμίτ και Χαλίλ Αλτιντόπ, το Μεξικό τους Τζιοβάνι και Τζόναταν ντος Σάντος, ενώ στην Ονδούρα η οικογένεια Παλάσιος έγραψε ιστορία στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2010, όταν τρία αδέλφια, οι Τζέρι, Γουίλσον και Τζόνι, συμπεριλήφθηκαν στην ίδια αποστολή. Στην αναμέτρηση απέναντι στην Ισπανία, οι Τζέρι και Γουίλσον βρέθηκαν μαζί στον αγωνιστικό χώρο.

Διαφορετικές χώρες, διαφορετικές γενιές και ποδοσφαιρικές διαδρομές, με ένα κοινό χαρακτηριστικό: δύο ή περισσότερα μέλη της ίδιας οικογένειας κατάφεραν να μοιραστούν τον αγωνιστικό χώρο εκπροσωπώντας την πατρίδα τους.