Ο ΟΗΕ πιέζει UEFA και FIFA για αποβολή των ισραηλινών ομάδων από όλες τις διοργανώσεις!

Εμπειρογνώμωνες από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών ζήτησαν τον αποκλεισμό των ισραηλινών ομάδων από όλες τις διοργανώσεις.

Τον αποκλεισμό της Εθνικής ομάδας του Ισραήλ, αλλά και όλων των συλλόγων του από τις διεθνείς ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, ως απαραίτητη απάντηση «για την αντιμετώπιση της συνεχιζόμενης γενοκτονίας στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη», ζήτησαν εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ σε συνάντηση που είχαν με εκπροσώπους τόσο της FIFA, όσο και της UEFA.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που βγήκε από την ύπατη αρμοστεία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών: «Το συμπέρασμα της Εξεταστικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ και του Ισραήλ, ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία είναι το τελευταίο σε έναν αυξανόμενο αριθμό διεθνών φορέων που επιβεβαιώνουν ότι διαπράττεται γενοκτονία στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη. Η Προσωρινή Διάταξη της 26ης Ιανουαρίου 2024 υπενθύμισε σε κάθε χώρα τις νομικές της υποχρεώσεις να ενεργήσει κατά της γενοκτονίας.

Ο αθλητισμός πρέπει να απορρίψει την αντίληψη ότι τα πράγματα είναι όπως πάντα. Οι αθλητικοί φορείς δεν πρέπει να αγνοούν τις σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικά όταν οι πλατφόρμες τους χρησιμοποιούνται για την ομαλοποίηση των αδικιών» ανέφεραν οι ειδικοί αναλυτές.

Οι εμπειρογνώμονες τόνισαν ότι τα κράτη στα οποία εδρεύουν διεθνείς οργανισμοί, τα κράτη που διοργανώνουν αγώνες και όσα συμμετέχουν σε αθλητικούς αγώνες με το Ισραήλ, πρέπει να εξετάσουν τις δικές τους υποχρεώσεις να μην παραμείνουν ουδέτερα απέναντι στη γενοκτονία: «Είμαστε σαφείς ότι το μποϊκοτάζ πρέπει να απευθύνεται στο Κράτος του Ισραήλ και όχι σε μεμονωμένους παίκτες. Πάντα υποστηρίζαμε ότι τα άτομα δεν μπορούν να επωμιστούν τις συνέπειες των αποφάσεων που λαμβάνει η κυβέρνησή τους, επομένως δεν θα πρέπει να υπάρχουν διακρίσεις ή κυρώσεις εναντίον μεμονωμένων παικτών λόγω της καταγωγής ή της εθνικότητάς τους. Οι εθνικές ομάδες που εκπροσωπούν κράτη που διαπράττουν μαζικές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μπορούν και πρέπει να τεθούν σε αναστολή, όπως έχει συμβεί στο παρελθόν», πρόσθεσαν σχετικά.

UN experts call for suspension of #Israel from @FIFAcom & @UEFA amid unfolding genocide in occupied #Palestine.



Sporting bodies must not turn a blind eye to grave human rights violations, especially when their platforms are used to normalise injustices.https://t.co/216nFJtEeG pic.twitter.com/ROIYB4CUuL — UN Special Procedures (@UN_SPExperts) September 23, 2025

Οι ιδιωτικοί διεθνείς οργανισμοί, όπως οι διεθνείς αθλητικές ομοσπονδίες όπως η FIFA και η UEFA, δεσμεύονται από το διεθνές δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Αρχές των Ηνωμένων Εθνών για τις Επιχειρήσεις και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα . Οι ειδικοί αναγνώρισαν αρκετές προσπάθειες της κοινωνίας των πολιτών που ζητούσαν από τη FIFA και την UEFA να θέσουν σε αναστολή τις ισραηλινές ομάδες.

«Πρέπει να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους να μην παρέχουν βοήθεια ή συνδρομή που θα βοηθούσε στη διατήρηση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί από την παράνομη παρουσία του Ισραήλ στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη. Υποστηρίζουμε τις εκκλήσεις για δράση που στοχεύουν στην ενθάρρυνση της εφαρμογής της Συμβουλευτικής Γνώμης του Διεθνούς Δικαστηρίου και στην επιβολή συνεπειών στο Κράτος του Ισραήλ για παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Για άλλη μια φορά, καλούμε τη FIFA να σταματήσει να νομιμοποιεί την κατάσταση που προκύπτει από την παράνομη παρουσία του Ισραήλ στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη. Υπάρχει νομική και ηθική επιταγή να ληφθούν όλα τα δυνατά μέτρα για να τερματιστεί η γενοκτονία στη Γάζα τώρα», κατέληξε η ανακοίνωση.

Η σκυτάλη περνάει πλέον στην FIFA (ως υπερκείμενη ποδοσφαιρική αρχή) και στην UEFA, που θα πρέπει να αποφασίσουν μέσω συνεδρίασης των εκτελεστικών τους επιτροπών, αν η υπόδειξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα τεθεί σε ισχύ ή όχι, κάτι που θα γίνει γνωστό σε μερικές ημέρες…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κανονικά το ΠΑΟΚ-Μακάμπι, ανοιχτό για άμεση αποβολή των ισραηλινών ομάδων