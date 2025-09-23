Κανονικά το ΠΑΟΚ-Μακάμπι, ανοιχτό για άμεση αποβολή των ισραηλινών ομάδων

Εξελίξεις… ενόψει στην υπόθεση της πιθανής αποβολής των ισραηλινών ομάδων από τις διεθνείς διοργανώσεις, παρά ταύτα δεν υπάρχει θέμα για το ΠΑΟΚ-Μακάμπι Τ.Α., όπως ανέφερε ο Βασίλης Βέργης στην εκπομπή “Center Fox”.

Στο… τραπέζι της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας το ενδεχόμενο αποβολής των συλλόγων αλλά και της εθνικής ομάδας του Ισραήλ από τις διεθνείς διοργανώσεις, λόγω των αιματηρών επιθέσεων στη Γάζα και της γενοκτονίας που συντελείται.

Μέχρι το τέλος της εβδομάδας είναι… ορθάνοιχτο το ενδεχόμενο να έχει βγει η “κόκκινη κάρτα” της UEFA στο Ισραήλ όπως ανέφερε ο Βασίλης Βέργης στην εκπομπή “Center Fox” της Foxbet, παρά ταύτα το αυριανό (24/9) παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Μακάμπι Τελ Αβίβ για την πρεμιέρα της League Phase του Europa League θα διεξαχθεί κανονικά.

Η UEFA βρίσκεται σε ανοιχτή γραμμή με την FIFA, καθώς θέλει να έχει και τη δική της στήριξη στην απόφαση που θα λάβει, σε περίπτωση που προσφύγουν στο CAS οι ομάδες, ώστε να ισχυροποιήσει ακόμη περισσότερο τη θέση της. Υπενθυμίζεται άλλωστε πως όταν είχε συμβεί κάτι ανάλογο με την περίπτωση της Ρωσίας, η απόφαση του CAS ήταν οριακή, με ψήφους 2-1 και στην ευρωπαϊκή ομοσπονδία δεν θα ήθελαν να λάβουν οποιοδήποτε ρίσκο.