Οι φίλοι του ΠΑΟΚ στέλνουν το μήνυμα υπέρ της Παλαιστίνης (pic)

Πλήθος κόσμου βρέθηκε στην Καμάρα και στην διαδήλωση των φίλων του ΠΑΟΚ υπέρ της Παλαιστίνης.

Αρκετός κόσμος βρέθηκε πριν από λίγο στην Καμάρα, στη συγκέντρωση που διοργανώθηκε από τους φίλους του ΠΑΟΚ με μήνυμα υπέρ της Παλαιστίνης, αφορμή δοθείσης από την ευρωπαϊκή αναμέτρηση του Δικεφάλου απέναντι στην Μακάμπι Τελ Αβίβ για το Europa League.

Στο σημείο υπήρχε μία μεγάλη σημαία της Παλαιστίνης όπως και διάφορα πανό, ενώ οι οπαδοί του Δικεφάλου τονίζουν χαρακτηριστικά: “Ο ΠΑΟΚ είναι παιδί της προσφυγιάς – Όχι στον εκτοπισμό και τη γενοκτονία“

Δείτε την χαρακτηριστική φωτογραφία:

Αξίζει να σημειωθεί πως η πορεία των φίλων του ΠΑΟΚ για την Τούμπα ξεκίνησε, μετά από μία μεγάλη καθυστέρηση λόγω απαγόρευσης που επιβλήθηκε από τις αστυνομικές δυνάμεις.