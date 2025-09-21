Παναθηναϊκός για το «αιώνιο» ντέρμπι: «Το διακύβευμα ξεπερνάει τους βαθμούς»

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός έστειλε μήνυμα ενόψει του αποψινού ντέρμπι, εξηγώντας πως οι «αιώνιες» μάχες ανέκαθεν είχαν πολύ μεγαλύτερο διακύβευμα από τους βαθμούς της νίκης.

Οι «πράσινοι» έκαναν λόγο για ζήτημα υπερηφάνειας, τιμής και δόξας, ενώ τόνισαν ότι το σημερινό ματς είναι ένα ακόμα κεφάλαιο σε μια μεγάλη μάχη δεκαετιών.

Το σχετικό μήνυμα στο MatchDay Mag:

«Δεν είναι ένα ματς σαν όλα τα άλλα. Δεν είναι απλώς το επόμενο παιχνίδι στο πρόγραμμα. Είναι Κυριακή με Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός στη Λεωφόρο. Είναι η μέρα που φορτίζει το συναίσθημα, που τα πάντα γίνονται πιο έντονα, πιο βαριά, πιο σημαντικά.

Ο Παναθηναϊκός επιστρέφει απόψε εκεί όπου ανήκει. Στην έδρα του. Στην καρδιά του. Και απέναντί του στέκεται ο αιώνιος αντίπαλος. Όπως τόσες φορές στο παρελθόν, έτσι και τώρα, το διακύβευμα ξεπερνά τους βαθμούς. Είναι ζήτημα υπερηφάνειας, ιστορίας, δόξας. Είναι άλλο ένα κεφάλαιο σε μια σύγκρουση που κρατά δεκαετίες. Και σ’ αυτό το κεφάλαιο, ο Παναθηναϊκός έχει αφήσει ανεξίτηλα σημάδια.

Τα τελευταία χρόνια, οι Πράσινοι κατέγραψαν σπουδαίες νίκες. Όχι σποραδικά. Όχι συμπτωματικά. Με πλάνο, με δύναμη, με ψυχή. Σε αγώνες με πίεση, ένταση, φορτισμένη ατμόσφαιρα, ο Παναθηναϊκός βρήκε τον τρόπο να επιβληθεί. Επικράτησε στη Λεωφόρο με καθαρό μυαλό και ισχυρή θέληση, νίκησε μέσα στο Φάληρο με πειθαρχεία και αυτοπεποίθηση.

Ήταν οι στιγμές που οι Πράσινοι έδειξαν χαρακτήρα και έγραψαν νέα ιστορία. Τα τελευταία τρία χρόνια, ο Παναθηναϊκός έχει πανηγυρίσει επτά φορές απέναντι στον Ολυμπιακό. Νίκες με ουσία, νίκες με δύναμη, νίκες με σφραγίδα την Παναθηναϊκή ψυχή. Νίκες που δημιούργησαν ταυτότητα. Που άλλαξαν την ψυχολογία. Που γέμισαν ξανά τις εξέδρες με πίστη. Και απόψε, η ομάδα καλείται να συνεχίσει στο ίδιο μονοπάτι. Με τη Λεωφόρο στο πλευρό της, με την εμπειρία της διαδρομής, με τον σεβασμό στη φανέλα, αλλά και με τη βεβαιότητα ότι το έχει ξανακάνει.

Ο Παναθηναϊκός έχει περάσει από τέτοιες μάχες. Έχει σταθεί όρθιος. Έχει υψώσει το ανάστημά του, ακόμη και όταν τον αμφισβήτησαν. Δεν χρειάζεται υποσχέσεις. Χρειάζεται πράξεις. Συγκέντρωση, ένταση, καθαρό μυαλό, ατσάλινη Παναθηναϊκή ψυχή.

Το ‘χεις ξανακάνει. Κάν’ το ξανά…».