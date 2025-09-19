Πρόστιμο στον Παναθηναϊκό, απαλλάχθηκε η ΑΕΚ

Πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ επιβλήθηκε στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός για το παιχνίδι με την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό. Απαλλάχθηκαν η ΑΕΚ και ο Λεβαδειακός...

Αναλυτικά οι αποφάσεις του Πειθαρχικού Οργάνου της Super League:

Αρ. Απόφ. 158/19-9-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ τη χρηματική ποινή

των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5

επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. β΄, 15 παρ. 3 περ. ΙΙ α) του Π.Κ. της

ΕΠΟ).

(αγώνας της 14-9-2025 με την ΠΑΕ Α.Ε. ΚΗΦΙΣΙΑ)

Αρ. Απόφ. 156/19-9-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ τη χρηματική ποινή

των χιλίων (1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14

παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 13-9-2025 με την ΠΑΕ ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ)

Αρ. Απόφ. 157/19-9-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ Α.Ε.Λ.

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη τέλεσε την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ Α.Ε.Λ. τη χρηματική ποινή των χιλίων

(1.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και

4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

(αγώνας της 14-9-2025 με την ΠΑΕ ASTERAS AKTOR)

Αρ. Απόφ. 160/19-9-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΑΕΚ

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από τις αποδιδόμενες σε

αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

(αγώνας της 14-9-2025 με την ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ)

Αρ. Απόφ. 159/19-9-2025

ΠΡΟΣ ΠΑΕ ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ

Απαλλάσσει την εγκαλουμένη από την αποδιδόμενη σε

αυτήν πειθαρχική παράβαση.

(αγώνας της 14-9-2025 με την ΠΑΕ ΑΕΚ)