Με το... αριστερό ξεκίνησε ο Ηρακλής απέναντι στον Αστέρα Β (2-2), στην πρώτη μεγάλη έκπληξη της πρεμιέρας της Super League 2.

Ώρα... πρεμιέρας στη Super League 2 με τον Ηρακλή να υποδέχεται στο Καυτανζόγλειο τον Αστέρα Β. Οι Αρκάδες αιφνιδίασαν τον Γηραιό και προηγήθηκαν μόλις στο 6ο λεπτό με τον «γνώριμο» στη Θεσσαλονίκη Σιμόνι, ο οποίος πέρσι αγωνιζόταν με τη φανέλα του Μακεδονικού.

Λίγα δευτερόλεπτα πριν λήξει το πρώτο ημίχρονο, η... εγγύηση με το όνομα Μάναλης εμφανίστηκε και ισοφάρισε για τον Ηρακλή με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το 1-1 να αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς.

Οι Θεσσαλονικείς όμως παρότι ισοφάρισαν σε κρίσιμο σημείο δεν κατάφεραν να κάνουν την ολική ανατροπή, με την δεύτερη ομάδα του Αστέρα μάλιστα να βρίσκει ξανά δίχτυα. Στο 73΄ο Φερνάντεζ «έγραψε» το 1-2, με τους γηπεδούχους να ισοφαρίζουν στο 90΄με τον Εραμούσπε για το τελικό 2-2.

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

Ηρακλής (Μπάμπης Τεννές) : Στουρνάρας, Κάτσικας, Δημητρίου, Χάμοντ, Μαχαίρας, Ντουρμισάι, Αναστασίου, Σιδεράς, Κυνηγόπουλος, Χάινριχ, Φοφανά

Αστέρας AKTOR B (Γιώργος Αντωνόπουλος) : Χατζηεμμανουήλ, Τερεζίου, Γρομητσάρης, Κανελλόπουλος, Γκρόζντανιτς, Αλμύρας, Μπουλούλης, Φερνάντες, Σιμόνι, Γραμμένος, Φρίμπονγκ