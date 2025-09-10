Επιστροφή Αγριμάκη στα Χανιά

Τα Χανιά ανακοίνωσαν την απόκτηση του Μιχάλη Αγριμάκη, ο οποίος επιστρέφει μετά το πέρασμα του από τον Κισσαμικό την σεζόν 2015/16.

Η σχετική ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον 33χρονο τερματοφύλακα, Μιχάλη Αγριμάκη .

Ο έμπειρος γκολκιπερ επιστρέφει στην Κρήτη έπειτα από μία δεκαετία, καθώς την αγωνιστική περίοδο 2015/16 είχε αγωνιστεί στον Κισσαμικό.

Ο Μιχάλης ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και αγωνίστηκε επίσης σε Αστέρα Μαγούλας, ΟΦΗ, Πανελευσινιακό, Διγενή, Ολυμπιακός Λευκωσίας, Τρίκαλα, Κηφισιά με την οποία κατέκτησε και το πρωτάθλημα της Super League 2 τη σεζόν 2022-23, αλλά και σε Ιωνικό, Δόξα Κατωκοπιάς και Σάφχαουζεν.

Μιχάλη, καλώς επέστρεψες στα Χανιά!

Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!».