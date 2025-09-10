Επιστροφή Αγριμάκη στα Χανιά

Η σχετική ανακοίνωση:
«Η ΠΑΕ ΧΑΝΙΑ ανακοινώνει την έναρξη συνεργασίας με τον 33χρονο τερματοφύλακα, Μιχάλη Αγριμάκη .
Ο έμπειρος γκολκιπερ επιστρέφει στην Κρήτη έπειτα από μία δεκαετία, καθώς την αγωνιστική περίοδο 2015/16 είχε αγωνιστεί στον Κισσαμικό.
Ο Μιχάλης ξεκίνησε από τις ακαδημίες του Ολυμπιακού και αγωνίστηκε επίσης σε Αστέρα Μαγούλας, ΟΦΗ, Πανελευσινιακό, Διγενή, Ολυμπιακός Λευκωσίας, Τρίκαλα, Κηφισιά με την οποία κατέκτησε και το πρωτάθλημα της Super League 2 τη σεζόν 2022-23, αλλά και σε Ιωνικό, Δόξα Κατωκοπιάς και Σάφχαουζεν.
Μιχάλη, καλώς επέστρεψες στα Χανιά!
Σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες με τη φανέλα της ομάδας μας!».