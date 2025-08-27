Αλλαγή προπονητή στη Σταντάρ Λιέγης

Η Σταντάρ Λιέγης ανακοίνωσε σήμερα (27/8) την αποχώρηση του Μιρτσέα Ρέντνικ από την τεχνική ηγεσία και την πρόσληψη του Βενσάν Εβράρ στη θέση του.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συνεργασία με τον Ρέντνικ τερματίστηκε άμεσα, ενώ ο 43χρονος Εβράρ υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τον βελγικό σύλλογο. Ο νέος προπονητής θα αναλάβει καθήκοντα την Πέμπτη, προετοιμάζοντας την ομάδα για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Λέουβεν.

Η παρουσίασή του θα γίνει επίσημα σε προσεχή συνέντευξη Τύπου. Η Σταντάρ ευχαρίστησε τον Ρέντνικ για την προσφορά του από τον περασμένο Ιούνιο και καλωσόρισε θερμά τον Εβράρ, εκφράζοντας ευχές για επιτυχία στη νέα του πρόκληση.