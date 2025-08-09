Για ακόμη ένα φιλικό ο Ολυμπιακός ήταν προσηλωμένος στους στόχους του και πήρε τη νίκη επί της Ουνιόν Βερολίνου με 1-0.

Οι ερυθρόλευκοι ξεκίνησαν μουδιασμένα το πρώτο τέταρτο του αγώνα, αφήνοντας αρκετό χώρο στην Ουνιόν, με τους Γερμανούς ωστόσο να μην βρίσκουν τον τρόπο να σημειώσουν γκολ.

Το σύνολο του Μεντιλίμπαρ από το 20' και μετά ανέβασε στροφές και πήρε μέτρα στο γήπεδο κρατώντας πολύ καλά την μπάλα στο χώρο του κέντρου.

Στην επίθεση ο Ολυμπιακός είχε τον πρώτο λόγο με αρκετές χαμένες ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ, με το ημίχρονο να λήγει στο 0-0.

Με την έναρξη του δεύτερου σαρανταπενταλέπτου, οι ερυθρόλευκοι ανέβασαν ακόμη παραπάνω τον ρυθμό και την ταχύτητα του αγώνα, παίρνοντας τα ηνία στην κατοχή.

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα η Ουνιόν Βερολίνου να «οπισθοχωρήσει», καθώς δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον Ολυμπιακό στα τρεξίματα.

Και ενώ δεν υπήρχε αξιόλογη φάση έως το 74', ήρθε ο Τσικίνιο για να σημειώσει ένα πανέμορφο γκολ.

Ο Μουζακίτης βρήκε τον Τσικίνιο στα όρια της περιοχής, εκείνος σήκωσε την μπάλα με το αριστερό και πλάτη στο τέρμα για να «κεραυνοβολήσει» με το δεξί τον Ρένοφ στο «Γ» της εστίας και να κάνει το 1-0 για τον Ολυμπιακό.

Στα εναπομείναντα λεπτά μέχρι την λήξη του αγώνα, οι Πειραιώτες έψαξαν να βρουν ένα ακόμη γκολ ώστε να ξεκλειδώσουν τη νίκη, ωστόσο αυτό δεν ήρθε, όμως η Ουνιόν δεν είχε το κουράγιο να ισοφαρίσει. Τελικό αποτέλεσμα ήταν το 0-1 υπέρ του Ολυμπιακού.

Η αρχική ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης,Μπρούνο,Ρέτσος,Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Έσε, Μουζακίτης,Τσικίνιο, Καμπελά,Μάρτινς, Ελ Κααμπί