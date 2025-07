«Υπογράφει και πάει Ολλανδία ο Στρεφέζα»

Στο Λονδίνο βρίσκεται από χθες ο Γκαμπριέλ Στρεφέζα, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις. Στη συνέχεια ο 28χρονος εξτρέμ θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών με τον Ολυμπιακό, με τον Ιταλό δημοσιογράφο Νικολό Σκίρα να τονίζει πως οι αποδοχές του θα είναι στο 1,4 εκατ. ευρώ τον χρόνο, συν μπόνους.

Ο Στρεφέζα αναμένεται το βράδυ να φτάσει στην Ολλανδία, προκειμένου να ενσωματωθεί στην προετοιμασία των «ερυθρόλευκων» και να πάρει μέρος στα επόμενα φιλικά παιχνίδια.

Planning totally confirmed! Medicals ongoing in London for Gabriel #Strefezza for #Olympiacos. Then he will sign the contract until 2029 (€1,4M/year + bonuses). Tonight the winger will joins his new teammates in Holland. #transfers https://t.co/C8v42u3TJO