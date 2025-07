Ρομάνο: «Στο Λονδίνο για ιατρικές εξετάσεις ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα»

Ο Γκαμπριέλ Στρεφέτσα θα ταξιδέψει απόψε (29/7) στο Λονδίνο και θα περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις, ώστε αύριο, Τετάρτη, να ενσωματωθεί στην αποστολή του Ολυμπιακού που επέστρεψε στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο προετοιμασίας.

Αυτές είναι οι πληροφορίες του Φαμπρίτσιο Ρομάνο που επιβεβαίωσε πως οι «νταμπλούχοι» θα δαπανήσουν 8 εκατ. ευρώ και θα πάρουν τα δικαιώματά του από την Κόμο, υλοποιώντας τον διακαή πόθο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τα «φτερά» της επίθεσης.

