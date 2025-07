Το αδιανόητο ποσό που δαπανήθηκε για τα... μάτια του Ζοάο Φέλιξ!

Ο Ζοάο Φέλιξ θα φορέσει τα «κιτρινομπλέ» της Αλ Νασρ και όχι τη φανέλα της Μπενφίκα, όπου θα μπορούσε να κάνει ένα αγωνιστικό «restart» στην καριέρα του.

Με ένα ποσό στα 40 εκατ. ευρώ, η Τσέλσι θα απαλλαγεί από το 26χρονο Πορτογάλο, όμως θα ανεβάσει τις συνολικές επενδύσεις για τα... μάτια του στα 240 εκατ. ευρώ!

Την αρχή έκανε η Ατλέτικο Μαδρίτης το 2019, δίνοντας 125 εκατ. ευρώ στην Μπενφίκα, ενώ οι «μπλε» του Λονδίνου σπατάλησαν για δανεισμό και αγορά του, σχεδόν, 65 εκατ. ευρώ.

Έτσι, τον κατατάσσουν στην 4η θέση των πιο δαπανηρών αγορών όλων των εποχών με 240 εκατ. ευρώ συνολικά, ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο έχει κοστίσει 247 σε 30 χρόνια!

Δείτε την πιο ακριβή πεντάδα ποδοσφαιριστών που συμπληρώνουν οι Νεϊμάρ Jr (400 εκατ.), Ρομέλου Λουκάκου (369 εκατ.) και Ουσμάν Ντεμπελέ (220 εκατ. ευρώ):

🚨 At just the age of 25, João Félix is now the fourth most expensive player in football history. 🤯💰 pic.twitter.com/XH4YeTH6Gn