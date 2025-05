«Βράζει» ο Πέδρι με τη διαιτησία: «H UEFA πρέπει να ερευνήσει τον Μαρτσίνιακ, ανεξήγητες οι αποφάσεις του»

Τεράστια πρόκριση στον τελικο του Champions League πήρε η Ίντερ, με τη Μπαρτσελόνα να «βράζει» με τη διαιτησία της αναμέτρησης.

Έτσι, με τη σειρά του ο Πέδρι μίλησε κι αυτός για τον Σιμόν Μαρτσίνιακ μετά το τέλος της αναμέτρησης, ζητώντας από την UEFA να τον ερευνήσει, καθώς όπως ανέφερε δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει κάτι τέτοιο.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που μας συμβαίνει αυτό με αυτόν τον διαιτητή. Η UEFA θα πρέπει να το ερευνήσει. Κάθε φάση 50-50 πήγε στην Ίντερ. Υπάρχουν πράγματα που δεν καταλαβαίνω και είναι δύσκολο να εξηγήσω» ανέφερε μετά το φινάλε της αναμέτρησης.

Pedri has urged UEFA to investigate the refereeing performance of official Szymon Marciniak and VAR officials Pol Van Boekel and Dennis Higler in Barcelona's 4-3 UCL semifinal defeat to Inter at San Siro.



