Νέο βίντεο από την ώρα της σύγκρουσης έξω από το γήπεδο

Σοκάρουν οι νέες εικόνες έξω από την "OPAP Arena" στη Νέα Φιλαδέλφεια, στα αιματηρά επεισόδια μετά την επιδρομή των χούλιγκαν της Ντιναμό Ζάγκρεμπ, που είχαν αποτέλεσμα τη δολοφονία του 29χρονου φίλου της ΑΕΚ, Μιχάλη Κατσουρή.

Στο νέο βίντεο από κάμερες ασφαλείας που βλέπει το φως δημοσιότητας, φαίνονται οι συγκρούσεις έξω από το γήπεδο ανάμεσα σε αρκετούς οπαδούς των δύο πλευρών, που είναι συγκεντρωμένοι στο σημείο.

07.08.2023, AEK Athens🇬🇷 vs BBB (Dinamo Zagreb🇭🇷), video from front of AEK stadium https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/cFjQt96uJw