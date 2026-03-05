Socca Premier: Μεγάλα ματς και πρώτες κλήσεις για την γαλανόλευκη

Η 15η αγωνιστική της Socca Premier δεν περιλάμβανε μόνο δυνατές αναμετρήσεις, αλλά και έντονο ενδιαφέρον για την Ελληνική ομάδα.

Στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η πρώτη προεπιλογή της χρονιάς, με τον τεχνικό Γιώργο Μπαστάκη να δίνει το «παρών» στα παιχνίδια της αγωνιστικής και να οργανώνει τις πρώτες προπονήσεις για το 2026.

Συνολικά 45 ποδοσφαιριστές από περισσότερες από 30 ομάδες που συμμετέχουν στις διοργανώσεις της Socca – Allwyn Unileague, Socca Premier League, Socca Championship και Προπάθλημα – πέρασαν από διαδικασία αξιολόγησης. Στόχος είναι η συγκρότηση της πρώτης αποστολής της χρονιάς ενόψει του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Socca.

Στο αγωνιστικό κομμάτι, το σημαντικότερο ντέρμπι της αγωνιστικής ήταν αυτό ανάμεσα στους San Antonio και Magufana. Οι φιλοξενούμενοι από το Πεύκη κατάφεραν να φύγουν με τη νίκη χάρη σε ένα εντυπωσιακό δεύτερο ημίχρονο, στο οποίο σημείωσαν πέντε γκολ και πέτυχαν σπουδαία ανατροπή. Πρωταγωνιστής για τη Magufana ήταν ο πρώτος σκόρερ της ομάδας Βασίλης Μουζακίτης, που σημείωσε δύο τέρματα και οδήγησε την ομάδα του σε ένα πολύτιμο τρίποντο, επαναφέροντάς τη δυναμικά στη διεκδίκηση του τίτλου.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε η ΠΑΣ Νάξου απέναντι στην Klika X Favelas, καταγράφοντας ίσως την καλύτερη παρουσία της στη φετινή σεζόν. Ο Χαράλαμπος Μουρελάτος ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής της αναμέτρησης, καθώς με τέσσερα γκολ και ακόμη μία εμφάνιση επιπέδου MVP οδήγησε την ομάδα του στην έβδομη νίκη στο πρωτάθλημα, αφήνοντας παράλληλα την Klika X Favelas αρκετά πίσω από την κορυφή που κυνηγούσε.

Παράλληλα, οι περισσότερες ομάδες που βρίσκονται ψηλά στη βαθμολογία συνέχισαν χωρίς απώλειες. Αλκοολικός Αστέρας, W Rizz και Cometas πήραν τις νίκες που ήθελαν και παρέμειναν σε τροχιά κορυφής. Ο Αλκοολικός Αστέρας εξακολουθεί να βρίσκεται μόνος πρώτος, έχοντας πλέον διαφορά +4 βαθμών από τον δεύτερο και τον τρίτο της κατάταξης.

Δυνατό παιχνίδι έγινε και ανάμεσα στους Bandoleros και Brodios. Οι Brodios έδειξαν την αγωνιστική τους μεταμόρφωση μέσα στο 2026 και στο τελευταίο τετράλεπτο της αναμέτρησης πέτυχαν τρία γκολ, ανατρέποντας το σκορ και παίρνοντας μια πολύ σημαντική νίκη. Το αποτέλεσμα αυτό τους φέρνει πλέον μέσα στην πρώτη δωδεκάδα της βαθμολογίας και τους βάζει σε τροχιά ευρωπαϊκών θέσεων.

Ιδιαίτερα παραγωγικοί ήταν οι Zigolo και Apache, που επικράτησαν με το εντυπωσιακό 8-2 των αντιπάλων τους, συνεχίζοντας το θετικό τους σερί στον δεύτερο γύρο και δείχνοντας ξεκάθαρα σημάδια αγωνιστικής βελτίωσης.

Τέλος, πιο εύκολο έργο από το αναμενόμενο είχαν οι Smixiside και Galatsicos, οι οποίοι ξεπέρασαν τα εμπόδια των Βουρλισμένων και Kaiei αντίστοιχα. Οι νίκες αυτές τους χάρισαν πολύτιμους βαθμούς, βοηθώντας τους να ανέβουν στη βαθμολογία και να απομακρυνθούν από τις ομάδες που τους καταδιώκουν.