Εθνική ποδοσφαίρου Σάλας: «Θα πορευθούμε με μαχητικότητα και αφοσίωση»

Περήφανος για την ανάληψη των καθηκόντων του στην Εθνική Σάλας, δήλωσε ο νέος ομοσπονδιακός τεχνικός Λεωνίδας Παπαδόπουλος μετά την ολοκλήρωση της συμμετοχής της Ομάδας στο διεθνές φιλικό τουρνουά της Βουλγαρίας

Ο Λεωνίδας Παπαδόπουλος αναφέρθηκε στην ανάληψη της τεχνικής ηγεσίας της Εθνικής ομάδας, με δηλώσεις του που δημοσιεύτηκαν στο επίσημο site της ΕΠΟ.

"Η ανάληψη καθηκόντων προπονητή σε Εθνική ομάδα αποτελεί για μένα τεράστια ευθύνη, αλλά ταυτόχρονα και ανεκτίμητη χαρά. Είναι τιμή το γεγονός ότι η Ομοσπονδία μου εμπιστεύθηκε την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου Σάλας και αισθάνομαι πολύ περήφανος γι’ αυτό. Αναφορικά με το φιλικό τουρνουά στη Βουλγαρία, που ήταν η πρώτη μου αποστολή ως προπονητής, βγήκαν πολύ χρήσιμα συμπεράσματα. Είχαμε την ευκαιρία να δούμε την ομάδα σε αγωνιστικές συνθήκες, να αξιολογήσουμε το δυναμικό μας και να εντοπίσουμε σημεία που χρειάζονται βελτίωση. Η εμπειρία αυτή μας έδωσε πολύτιμα εφόδια για τη συνέχεια".

Για τους στόχους της Εθνικής Σάλας: "Οι στόχοι μας είναι ξεκάθαροι: η Εθνική ομάδα είναι υποχρεωμένη να δίνει την ψυχή της στο γήπεδο και να διεκδικεί το καλύτερο δυνατό. Δεν υπάρχει περιθώριο για μισά μέτρα. Στις προσεχείς αγωνιστικές μας υποχρεώσεις θα πορευθούμε με μαχητικότητα και αφοσίωση. Θέλουμε να κάνουμε περήφανη την Ελλάδα και να αποδείξουμε ότι αξίζουμε να φοράμε αυτή τη φανέλα".