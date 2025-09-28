Εντυπωσιακή πρεμιέρα για τον Ερμή απέναντι στον ΠΑΟΚ (8-2) για τη φετινή Futsal Super League.

Για την 1η αγωνιστική της Stoiximan.gr Futsal Super League, ο ΠΑΟΚ ταξίδεψε στην Αθήνα, όπου και αντιμετώπισε το απόγευμα της Κυριακής 28 Σεπτεμβρίου, τον Ερμή Ζωγράφου, γνωρίζοντας την ήττα με 8-2.



Ο Δικέφαλος, ο οποίος εμφανίστηκε με αρκετές και σημαντικές απουσίες, προσπάθησε να αποκομίσει ό,τι μπορεί από αυτή την αναμέτρηση, καθώς πρόκειται για ένα νέο σύνολο με καινούργιο προπονητή και φιλοσοφία.



Ο Θανάσης Παπακωνσταντίνου έδωσε χρόνο συμμετοχής, έβγαλε συμπεράσματα, ώστε ο ΠΑΟΚ να εμφανίζεται βελτιωμένος παιχνίδι με το παιχνίδι.



Επόμενη αγωνιστική υποχρέωση, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου, εντός έδρας, κόντρα στον Πύργο, στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος.