Προπονητής Ολυμπιακού: «Έχουν διαλυθεί τα πάντα στο ΣΕΦ, πηγαίνουμε γύρω γύρω σαν τους γύφτους»

Ο προπονητής του γυναικείου τμήματος του Ολυμπιακού στο πινγκ πονγκ, Γιώργος Χριστοφοράκης χτυπάει καμπάνες για την κατάσταση του ΣΕΦ, την ομάδα του που δε μπορεί να προπονηθεί παραδεχόμενος μετά την ήττα με 4-0 από τον Παναθηναϊκό ότι «δεν έγινε και τίποτα να χάσουμε ένα πρωτάθλημα».

«Έξαλλος» για την κατάσταση που επικρατεί στο ΣΕΦ εμφανίστηκε ο προπονητής του Ολυμπιακού στο γυναικείο πινγκ πονγκ, Γιώργος Χριστοφοράκης ο οποίος μετά την ήττα με 4-0 από τον Παναθηναϊκό, ανέφερε ότι η ομάδα του δεν έχει σταθερή έδρα για προπονήσεις και ότι πηγαίνουν γύρω γύρω σαν τους γύφτους.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Γιώργος Χριστοφοράκης:

«Ήταν ένα κακό αποτέλεσμα. Να σου πω την αλήθεια το περιμέναμε γιατί αντιμετωπίζουμε αρκετά προβλήματα με τις Ελληνίδες αθλήτριες και έτσι έβαλα την Μαρία μπας και αλλάξει κάτι. Πιστεύω κάναμε το καλύτερο στην κλήρωση, ρισκάραμε στο πρώτο ματς δεν μας βγήκε, γύρισε από 9-7 που ήταν μπροστά η Μαργαρίτα, γύρισε αυτό το παιχνιδάκι και ύστερα πήγαν εύκολα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό.

Στηρίχτηκα στα μικρά κορίτσια που έχουμε, αλλά δυστυχώς πληρώνουμε τα λάθη του παρελθόντος, στο ΣΕΦ έχουν διαλυθεί τα πάντα, τα κορίτσια δεν έχουν προπόνηση, πηγαίνουν γύρω γύρω σαν τους γύφτους, όπου βρουν να παίζουν, εκτός από το ΣΕΦ που έπρεπε να γίνει η βασική προετοιμασία τους. Δεν αισθάνονται καλά, δεν είναι σίγουρες για τίποτα και δυστυχώς το πληρώσαμε, αλλά δεν πειράζει εμείς συνεχίζουμε, θα ποντάρουμε στις πιο μικρές και ελπίζω να βρούμε τις λύσεις. Δεν είναι κακό να χάσουμε ένα πρωτάθλημα ύστερα από 5 χρόνια».