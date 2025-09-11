Τσάκας για ΑΣ ΠΑΟΚ: «Πόσες άλλες φορές συναντήθηκαν κρυφά με ανθρώπους του κ.Μυστακίδη και γιατί;»

Με μία σειρά ερωτήσεων, το μέλος του Δ.Σ. της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, Μάριος Τσάκας, τοποθετήθηκε για την «κρυφή», όπως την χαρακτηρίζει, συνάντηση του ΑΣ ΠΑΟΚ με εκπροσώπους του Αριστοτέλη Μυστακίδη, που φέρεται να είχε στο επίκεντρο τη Νέα Τούμπα.

Σύμφωνα με χθεσινά δημοσιεύματα, ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του Ερασιτέχνη (Ησαϊάδης - Μπεκιάρης), μαζί με τη δικηγόρο του συλλόγου, κ. Γιαννακοπούλου, συναντήθηκαν στο ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του κ. Μυστακίδη, ενώ σήμερα το πρωί με ανακοίνωσή τους επιβεβαίωσαν τη συνάντηση. Ωστόσο, υποστήριξαν ότι ο λόγος ήταν η ενίσχυση του τμήματος βόλεϊ, αν και ο υπεύθυνος του τμήματος, κ. Παϊσιάδης, δηλώνει πως ουδέποτε ενημερώθηκε για την εν λόγω συνάντηση.

Με την υποσημείωση «όλοι καταλάβαμε τί έχει γίνει…», ο κ. Τσάκας προχώρησε σε σειρά ερωτήσεων προς τον ΑΣ ΠΑΟΚ, σημειώνοντας πως:

«Σύμφωνα με χθεσινά δημοσιεύματα, χθες το απόγευμα ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του ΑΣ ΠΑΟΚ (Ησαϊάδης - Μπεκιάρης) μαζί με τη δικηγόρο του ΑΣ (Γιαννακοπούλου) είχαν κρυφή συνάντηση με εκπροσώπους του κ. Μυστακίδη στο ξενοδοχείο ιδιοκτησίας του τελευταίου και συζητούσαν για τη Νέα Τούμπα.

Σήμερα το πρωί, με ανακοίνωσή τους επιβεβαιώνουν τη συνάντηση (που οι ίδιοι κράτησαν κρυφή, για λόγους που δεν εξηγούν), αλλά ισχυρίζονται ότι πήγαν για να συζητήσουν πιθανή βοήθεια του επιχειρηματία στο τμήμα βόλεϊ, παρότι ο υπεύθυνος του τμήματος, κ. Παϊσιάδης έκανε γνωστό ότι ουδέποτε ενημερώθηκε για μια τέτοια συνάντηση.

Όλοι καταλάβαμε τί έχει γίνει…

Γεννιούνται μερικά ερωτήματα, τα οποία ψάχνουν απαντήσεις.

* Γιατί δεν είχαν ενημερώσει τα υπόλοιπα μέλη του ΔΣ του ΑΣ ΠΑΟΚ και τον κ. Παϊσιάδη, ως καθ’ ύλην αρμόδιο, για την συνάντηση τους;

* Γιατί έκαναν την συνάντηση στο ξενοδοχείο του κ. Μυστακίδη και όχι στα γραφεία του Ερασιτέχνη με τα φώτα ανοιχτά;

* Ποιες είναι οι δεσμεύσεις, που έχουν αναλάβει οι συγκεκριμένοι και τι ακριβώς συζήτησαν για τη Νέα Τούμπα;

* Πόσες άλλες φορές συναντήθηκαν κρυφά με ανθρώπους του κ Μυστακίδη και γιατί;»