Άγνοια για το ραντεβού ενίσχυσης του τμήματος δηλώνει ο υπεύθυνος βόλεϊ του ΠΑΟΚ!

Για «ραντεβού με στόχο την ενίσχυση του τμήματος βόλεϊ» έκανε λόγο ο ΑΣ ΠΑΟΚ μετά τη μυστική συνάντηση με τον Μυστακίδη. Ωστόσο ο υπεύθυνος του τμήματος βόλεϊ Κώστας Παϊσιάδης δήλωσε ότι δεν γνωρίζει κάτι…

Η χθεσινοβραδινή αποκάλυψη της εν κρυπτώ συνάντησης του ΑΣ ΠΑΟΚ με την πλευρά Μυστακίδη προκάλεσε ανακοίνωση από τον Ερασιτέχνη που ανέφερε πως το ραντεβού δεν είχε σχέση με τη Νέα Τούμπα αλλά με μεταγραφική ενίσχυση του ΠΑΟΚ στο βόλεϊ.

Κάτι πάντως που έδειξε να αγνοεί ο υπεύθυνος του τμήματος όταν ρωτήθηκε σήμερα σχετικά. Δημιουργώντας εύλογα ερωτήματα ο Παισιάδης φάνηκε να αγνοεί τη συνάντηση αυτή και ως υπεύθυνος του τμήματος μη τι άλλο προκαλεί εντύπωση.

Παρόλα αυτά ο ΑΣ ΠΑΟΚ κάνει λόγο για ενίσχυση του τμήματος βόλεϊ με τη διαφορά βέβαια ότι όλοι οι Ελληνες παίκτες έχουν κλείσει και τα περιθώρια ενίσχυσης είναι στενά δεδομένου ότι τα ρόστερ στο βόλεϊ κλείνουν ως τον Μάιο.