Μπερτομέου: «Αργά ή γρήγορα η Αθήνα θα διοργανώσει ξανά το Final Four»

Ο Τζόρντι Μπερτομέου βρίσκεται στο ΟΑΚΑ και μίλησε για το ενδεχόμενο διεξαγωγής ενός Final Four στην Αθήνα. «Δεν μπορώ να πω ακριβώς πότε ακριβώς, αλλά πιστεύω πως αργά ή γρήγορα η Αθήνα θα διοργανώσει ξανά το Final Four της EuroLeague», τόνισε.

Όπως αποκάλυψε το SDNA, ο ισχυρός άνδρας της Euroleague βρίσκεται στη χώρα μας και αυτή την ώρα έχει πάει στο ΟΑΚΑ, για να δει από κοντά την αναμέτρηση του «τριφυλλιού» με τους Ισραηλινούς.

Ο Μπερτομέου μίλησε στην κάμερα της «NOVA» για την τρέχουσα σεζόν, το φετινό πρότζεκτ του Παναθηναϊκού, αλλά και το ενδεχόμενο διεξαγωγής ενός Final Four στην Αθήνα τα επόμενα χρόνια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

Για τις σκέψεις του αναφορικά με την πρόοδο της regular season: «Είναι μια δύσκολη σεζόν, όχι μόνο για τους αγώνες μας, αλλά και για τις εγχώριες διοργανώσεις που ανέβαλαν αρκετούς αγώνες. Οι κανόνες που βάλαμε όμως, ήταν ελαστικοί και βοήθησαν ώστε όλα να κυλήσουν ομαλά. Ήταν μια μεγάλη πρόκληση για εμάς, ως διοργάνωση, να ελέγξουμε όλο αυτό και να προχωρήσουμε δίχως προβλήματα. Αυτό έγινε, κι είμαστε χαρούμενοι».

Για το ενδεχόμενο της «φούσκας» στο Final Four της Κολωνίας: «Δεν πιστεύω ότι πρέπει να κοιτάμε τόσο μακριά. Όλοι έχουν τα πρωτόκολλά τους. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες που θα πρέπει όλοι να ακολουθήσουν, αυτό είναι λογικό, κι έχει να κάνει με τα πρωτόκολλα. Δεν χρειάζεται να μπούμε σε μια φούσκα, πιστεύω ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά και θα δώσουμε στους φιλάθλους την καλύτερη δυνατή εμπειρία, παρά το γεγονός πως δεν μπορούμε να τους προσφέρουμε αυτό στο οποίο έχουν συνηθίσει».

Για τη διοίκηση του Παναθηναϊκού ΟΠΑΠ και το ισοζύγιο των εξόδων με τα έσοδα: «Ο Παναθηναϊκός ΟΠΑΠ λειτουργεί σε πλήρη ταύτιση με τις αρχές της EuroLeague, με τον καινούργιο τρόπο λειτουργίας δεν είναι πλέον ένα κλαμπ που ξοδεύει περισσότερα από τα έσοδα που έχει. Υπάρχει πλήρης εναρμόνιση των εξόδων με τα έσοδα, κάτι στο οποίο στηρίζεται το FFP που υπάρχει στην EuroLeague».

Για το ενδεχόμενο η Αθήνα να διοργανώσει το Final Four της EuroLeague τα επόμενα χρόνια: «Είναι κάτι ρεαλιστικό, μιλάμε για μια χώρα που έχει μεγάλο πάθος για το άθλημα και εξαιρετικές εγκαταστάσεις. Ευτυχώς η EuroLeague έχει πολλές πόλεις που θέλουν να διοργανώσουν το Final Four. Δεν μπορώ να πω ακριβώς πότε ακριβώς, αλλά πιστεύω πως αργά ή γρήγορα η Αθήνα θα διοργανώσει ξανά το Final Four της EuroLeague».