Ντουράντ - Γιόκιτς... σημειώσατε «1»

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Πολύ μεγάλο παιχνίδι στο Χιούστον, με... παρέλαση αστέρων, χαμογέλασαν στο τέλος οι γηπεδούχοι Ρόκετς που επικράτησαν των Νάγκετς του Νίκολα Γιόκιτς (110-100), ανεβαίνοντας στο 8-3. Υποχώρησε στο 5-4 η ομάδα του Ντένβερ.

Κέβιν Ντουράντ και Αλπερέν Σενγκούν συνέθεσαν για ακόμα ένα παιχνίδι ένα εκπληκτικό δίδυμο, καταγράφοντας μάλιστα τα... ίδια πράγματα στην στατιστική υπηρεσία. Ο Τούρκος σημείωσε 20 πόντους, μάζεψε 12 ριμπάουντ και έδωσε και οχτώ ασίστ, τρεις περισσότερους έβαλε ο πολύς Ντουράντ, έχοντας ασίστ και ριμπάουντ, όσα και ο Σενγκούν.

Στην αντίπερα όχθη, ο Νίκολα Γιόκιτς έκανε και αυτός πράματα και θαύματα, 25 πόντοι, 16 ριμπάουντ και οχτώ ασίστ, 38 πρόσθεσε ο Μάρεϊ όμως ήταν υπερβολικά μόνοι τους στο «κουπί» για ακόμα ένα παιχνίδι και όσα πέτυχαν δεν έφτασαν για την τελική νίκη την οποία πανηγύρισαν οι Ρόκετς.

Δείτε εδώ τα στατιστικά του ματς.