O άνθρωπος δεν... αντιμετωπίζεται, νέα μεγάλη εμφάνιση του Λούκα και νίκη των Λέικερς!

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Xάρη σε νέα εξωπραγματική εμφάνιση του... εξωγήινου Λούκα Ντόντσιτς, οι Λέικερς πέρασαν «αέρα» από την Ατλάντα, κερδίζοντας τους Χοκς με 124-114. Σημαντικές εντός έδρας νίκες και για Χόρνετς, Πίστονς που επιβλήθηκαν των Καβαλίερς και Ουίζαρντς αντίστοιχα, σε ματς που έγιναν την ίδια ώρα.

Ο Σλοβένος δεν γίνεται να αντιμετωπιστεί από κανέναν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, πραγματοποιώντας νέα ματσάρα με 32 πόντους, 10 ασίστ, οχτώ ριμπάουντ, πέντε κλεψίματα και οδηγώντας τους «λιμνάνθρωπους» σε σπουδαίο διπλό στην Ατλάντα.

Άξιος συμπαραστάτης του Λούκα, ο Γουόκερ Κέσλερ, ο οποίος με 21 και 10 «σκουπίδια» ζήλεψε μερική από τη λάμψη του, όντας πέρα για πέρα καθοριστικός στη νίκη της ομάδας από το Λος Άντζελες.

Στην αντίπερα όχθη, ο Αλεξάντερ Ουόκερ με 20 ήταν ο κορυφαίος των Χοκς, είχε όμως 4/14 τρίποντα, αστοχώντας σε ορισμένα σε κομβικές στιγμές ενός ματς που είχε χαρακτήρα ντέρμπι.

Εδώ τα στατιστικά του αγώνα.

Σημαντικές εντός έδρας νίκες για τους Χόρνετς απέναντι στους Καβαλίερς, πολύ πιο εύκολα από ότι δείχνει το τελικό 124-112 (στατιστικά εδώ) όσο και για τους Πίστονς που έκαμψαν τους Ουίζαρντς (122-111), παρά την διαστημική εμφάνιση του Αντόνιο Ντέιβις που σημείωσε 44 πόντους! (στατιστικά εδώ).