O άνθρωπος δεν... αντιμετωπίζεται, νέα μεγάλη εμφάνιση του Λούκα και νίκη των Λέικερς!

Ο Σλοβένος δεν γίνεται να αντιμετωπιστεί από κανέναν στην άλλη άκρη του Ατλαντικού, πραγματοποιώντας νέα ματσάρα με 32 πόντους, 10 ασίστ, οχτώ ριμπάουντ, πέντε κλεψίματα και οδηγώντας τους «λιμνάνθρωπους» σε σπουδαίο διπλό στην Ατλάντα.
Άξιος συμπαραστάτης του Λούκα, ο Γουόκερ Κέσλερ, ο οποίος με 21 και 10 «σκουπίδια» ζήλεψε μερική από τη λάμψη του, όντας πέρα για πέρα καθοριστικός στη νίκη της ομάδας από το Λος Άντζελες.
Στην αντίπερα όχθη, ο Αλεξάντερ Ουόκερ με 20 ήταν ο κορυφαίος των Χοκς, είχε όμως 4/14 τρίποντα, αστοχώντας σε ορισμένα σε κομβικές στιγμές ενός ματς που είχε χαρακτήρα ντέρμπι.
Σημαντικές εντός έδρας νίκες για τους Χόρνετς απέναντι στους Καβαλίερς, πολύ πιο εύκολα από ότι δείχνει το τελικό 124-112 (στατιστικά εδώ) όσο και για τους Πίστονς που έκαμψαν τους Ουίζαρντς (122-111), παρά την διαστημική εμφάνιση του Αντόνιο Ντέιβις που σημείωσε 44 πόντους! (στατιστικά εδώ).
The Hawks desperately blitz Luka Doncic again near half court, and he passes to Sandro Mamukelashvili, who finds Matisse Thybulle right away for the wide open dagger 3, late in the 4th quarter Sandro is such a nice addition for the Lakers, his quick thinking and passing ability, alongside Luka, will be crucial in the playoffs.— MrBuckBuck (@MrBuckBuckNBA) November 10, 2026