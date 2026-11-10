Φλαγκ και Ίρβινγκ οδήγησαν τους Μάβερικς σε σπουδαία νίκη επί των Πέισερς!

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Πέτυχαν και οι δύο μαζί... 78 πόντους από τους 125 των Μάβερικς, οι οποίοι μετά από ένα συναρπαστικό ματς που κρίθηκε στο τέλος, επικράτησαν των αξιόμαχων Πέισερς (125-122), που έφυγαν με παράπονα από το Ντάλας, διαμαρτυρόμενοι για φάουλ στην τελευταία φάση του ματς.

Ο καταπληκτικός Κούπερ Φλαγκ, που διανύει σεζόν στη... ζώνη του λυκόφωτος, έβαλε 43 πόντους ενώ μάζεψε και 10 ριμπάουντ σε εντυπωσιακό μάλιστα νταμπλ νταμπλ, 35 πρόσθεσε ο σούπερ σταρ Ίρβινγκ, δεν έφτασαν οι 29 του Σιακάμ στην ομάδα της Ιντιάνα.

Στο 7-4 ανέβηκαν οι Μάβερικς, υποχώρησαν κι άλλο βαθμολογικά οι Πέισερς (εδώ τα στατιστικά της αναμέτρησης).

Πολύ ανώτεροι από τους Ράπτορς οι Γκρίζλις πανηγύρισαν μεγάλο διπλό στο Τορόντο, ανεβαίνοντας στο πολύ θετικό για αυτούς 7-3. Ο Ζερόμ με 27 πόντους και πέντε τρίποντα ήταν ο κορυφαίος των νικητών, μεγάλο ματς και από τον Μπούζερ που είχε 22 (εδώ τα συνολικά στατιστικά του αγώνα).