Στο Μαϊάμι το All-Star Weekend του NBA για το 2028

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Σύμφωνα με τον έγκριτο ρεπόρτερ του ESPN, Σαμς Σαράνια, οι συζητήσεις βρίσκονται σε πολύ προχωρημένο στάδιο και μέσα στις επόμενες μέρες θα ανακοινωθεί η ανάθεση της διοργάνωσης στην πόλη της Φλόριντα, όπου εδώ και μερικούς μήνες αγωνίζεται φυσικά ο δικός μας, Γιάννη Αντετοκούνμπο!

Σύμφωνα λοιπόν με τα όσα έγιναν γνωστά, το Μαϊάμι θα διοργανώσει All Star Game για πρώτη φορά μετά από το 1990.

Σε ότι αφορά το φετινό «τελετουργικό» του αμερικανικού μπάσκετ, όπως είναι γνωστό, θα διεξαχθεί στο Φοίνιξ της Αριζόνα από τις 19 έως της 21 Φεβρουαρίου 2027.