Ο Αρνό πρόεδρος της Παρί FC μετά την παραίτηση Φερασί

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Ο Αντουάν Αρνό εξελέγη πρόεδρος της Παρί FC μετά την παραίτηση του Πιέρ Φερασί, όπως ανακοίνωσε (9/11) ο γαλλικός σύλλογος που αγωνίζεται στη Ligue 1.

Ο Φερασί ανέλαβε τα ηνία του συλλόγου το 2012 και ηγήθηκε της πορείας του από την τρίτη κατηγορία του γαλλικού ποδοσφαίρου έως την κορυφαία κατηγορία.

Ο Αρνό εντάχθηκε στο διοικητικό συμβούλιο της ομάδας του Παρισιού το 2024, αφότου η Agache Sport και η Red Bull απέκτησαν το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών του συλλόγου.

Ο 49χρονος είναι διευθύνων σύμβουλος και αντιπρόεδρος του γαλλικού οίκου ειδών πολυτελείας Christian Dior, καθώς και ο πρωτότοκος γιος του δισεκατομμυριούχου Μπερνάρ Αρνό, ο οποίος είναι Διευθύνων Σύμβουλος του πολυεθνικού ομίλου LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

«Αποτελεί τιμή και πηγή υπερηφάνειας για εμένα και την οικογένειά μου να διαδεχθώ τον Πιέρ Φερασί. Υπήρξε ο ακούραστος αρχιτέκτονας του εγχειρήματος της Παρί FC για σχεδόν 20 χρόνια», δήλωσε ο Αρνό σε ανακοίνωση του συλλόγου.

Η Παρί FC βρίσκεται στην τρίτη θέση της βαθμολογίας της Ligue 1, έχοντας συγκεντρώσει 20 βαθμούς.