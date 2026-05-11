Πρόβλημα στην Βαλένθια ενόψει Παναθηναϊκού: Υπέστη κάταγμα στην μύτη ο Κι (pic)

Λίγες μέρες πριν το κρίσιμο Game 5 της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό AKTOR για τα play-offs της Euroleague, ο Μπράξτον Κι υπέστη κάταγμα στην μύτη.

Η Βαλένθια αναμετρήθηκε με την Μπασκόνια για την ACB λίγες μέρες πριν το μεγάλο Game 5 με τον Παναθηναϊκό AKTOR για τα play-offs της Euroleague.

Κατά την διάρκεια του αγώνα ο Μπράξτον Κι χτύπησε στο πρόσωπο και ο Πέδρο Μαρτίνεθ έκανε γνωστό πως μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Οι «Νυχτερίδες» ενημέρωσαν για την κατάσταση του παίκτη και έκαναν γνωστό πως υπέστη κάταγμα στην μύτη, ενώ υπογράμμισαν πως θα παρακολουθείται στενά η κατάστασή του.

Αναλυτικά η ενημέρωση:

«Ο παίκτης μας, Μπράξτον Κι, υπέστη κάταγμα στη μύτη μετά το χτύπημα που δέχτηκε στον αγώνα που έγινε χθες. Παραμένει υπό παρακολούθηση, εν αναμονή της εξέλιξης της κατάστασής του».

Nuestro jugador, Braxton Key, sufre una fractura nasal tras el golpe recibido en el encuentro disputado ayer. Queda pendiente de evolución. pic.twitter.com/29hYgCNRXA — Valencia Basket Club (@valenciabasket) May 11, 2026

Θυμίζουμε πως ισπανικά Μέσα ανέφεραν ότι θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί στον «τελικό» στην «Roig Arena» παρά τους πόνους.