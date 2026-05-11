«Η Χάποελ θέλει να ενεργοποιήσει την ρήτρα του Μοντέρο - Του δίνει 2,5 εκατ. δολάρια την σεζόν»

Η Χάποελ Τελ Αβίβ θέλει να προχωρήσει σε μία μεγάλη κίνηση, καθώς ενημέρωσε τον Ζαν Μοντέρο πως είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει την ρήτρα που έχει στο συμβόλαιό του, σύμφωνα με δημοσίευμα του εξωτερικού.

Ο Ζαν Μοντέρο είναι από τα πιο «καυτά» ονόματα στην ευρωπαϊκή αγορά με τις εμφανίσεις του στην φετινή Euroleague και έχει τραβήξει την προσοχή της Χάποελ Τελ Αβίβ.

Η εκπομπή «Άγνωστες Υποθέσεις» είχε κάνει γνωστό πως ο αστέρας της Βαλένθια έχει out ύψους 1.5 εκατομμυρίων ευρώ στο συμβόλαιό του.

Σύμφωνα με το «Sport5», η ισραηλινή ομάδα έχει έρθε σε επαφή με τον ατζέντη του παίκτη και τον έχει ενημερώσει πως θέλει να πληρώσει την ρήτρα ώστε να τον προσθέσει στο ρόστερ της. Μάλιστα, είναι έτοιμη να του προσφέρει 2.5 εκατομμύρια δολάρια την σεζόν.

Από την πλευρά του, ο Μοντέρο ξεκαθάρισε στην Χάποελ πως έχει δεχθεί πολλές προτάσεις και ότι δεν θα βιαστεί να αποφασίσει για το μέλλον του.

