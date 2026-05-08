Lakers' Corner: Η υπόθεση «Ριβς», τα δύο πρόσωπα του Έιτον και ο Λεμπρόν που παραμένει MVP

Οι Λος Άντζελες Λέικερς δεν τα κατάφεραν στο Game 1 απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (108-90) και είναι ξεκάθαρο πως πρέπει να αλλάξουν πολλά για να έχουν μία ελπίδα στην σειρά.

Το Game 1 ανάμεσα στους Λος Άντζελες Λέικερς και τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ κύλησε όπως θα το περίμεναν οι περισσότεροι. Οι «Λιμνάνθρωποι» έπρεπε να παλέψουν απλά για να μείνουν κοντά στο σκορ, κάτι που κατάφεραν για περίπου τρεις περιόδους. Ωστόσο, στο τέλος ήταν φανερό πως ξέμειναν από ενέργεια και λύσεις και γνώρισαν την ήττα με 108-90. Έτσι, οι Θάντερ έκαναν το 1-0 στην σειρά και επιβεβαίωσαν τον ρόλο του φαβορί.

Η υπόθεση «Όστιν Ριβς»

Ο Όστιν Ριβς κατάφερε να κάνει το χειρότερό του παιχνίδι φέτος, ενώ είχε και το χειρότερο field goal % με 15+ προσπάθειες στην ιστορία του οργανισμού στα play-offs. Η εμφάνισή του ήταν τουλάχιστον τραγική και αν συνεχίσει έτσι, δύσκολα θα υπάρξει Game 5.

ΑΛΛΑ…

Ο Ριβς πέρασε τον τελευταίο μήνα της κανονικής περιόδου στα «πιτς» και έκανε τα πάντα για να επιστρέψει ώστε να βοηθήσει την ομάδα του στα play-offs. Στα ματς που αγωνίστηκε με τους Χιούστον Ρόκετς και με τους «Κεραυνούς» ήταν σκιά του εαυτού του, δεκτό. Αλλά μιλάμε για έναν παίκτη που βάζει σε κίνδυνο την υγεία του και το να τραυματιστεί πιο σοβαρά, ενώ την ίδια ώρα γνωρίζει πως οι άσχημες εμφανίσεις στην post-season μπορεί να του κοστίσουν πολλά εκατομμύρια το καλοκαίρι που μένεο ελεύθερος. Εκείνος όμως κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει τους Λέικερς και προσπαθεί μέσα σε λίγες μέρες να βρεθεί ξανά στο 100% του.

Προσωπικά, δεν θα κατηγορήσω έναν παίκτη οποίος μετά από περίπου έναν μήνα στα «πιτς» κάνει ό,τι μπορεί για να βοηθήσει την ομάδα του σε μία δύσκολη στιγμή, παρά το γεγονός ότι μελλοντικά μπορεί να του κοστίσει. Ακόμα και αν κάνει ένα από τα χειρότερα παιχνίδια στην ιστορία του οργανισμού.

Φυσικά και πρέπει να κάνει καλύτερες εμφανίσεις, οι Λέικερς τον χρειάζονται και είναι κομβικός. Αλλά ακόμα και αν δεν τα καταφέρει, το ότι επέστρεψε και αγωνίζεται δείχνει πολλά.

O MVP Λεμπρόν, ο Χατσιμούρα και ο… two-face Έιτον

Ό,τι και να πει κανείς πλέον για τον Λεμπρόν Τζέιμς είναι λίγο. «Κουβάλησε» την ομάδα του στην σειρά απέναντι στους Ρόκετς σε ηλικία 41 ετών και απέναντι στους Θάντερ ήταν ο κορυφαίος παίκτης στο παρκέ.

Ο «Βασιλιάς» αναμετρήθηκε με τον MVP της λίγκας και βγήκε ξεκάθαρα νικητής. Ο Λεμπρόν έχει ήδη «γράψει» τη δική του ιστορία με τους Λέικερς, είναι ο GOAT και 23 χρόνια μετά το ντεμπούτο του συνεχίζει να είναι ο κορυφαίος παίκτης του ΝΒΑ και να βρίσκεται ακόμα στα prime του.

Για συμπαραστάτη είχε τον Ρούι Χατσιμούρα, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το μέγεθός του (όπως και ο Λεμπρόν) και ήταν κομβικός για την επιθετική λειτουργία των «Λιμνανθρώπων». Ο Ιάπωνας φόργουορντ θα πρέπει να συνεχίσει να είναι το ίδιο αποδοτικός και θα χρειαστεί ακόμα δύο X-factors να ανεβάσουν την απόδοσή τους.

Αρχικά, ο ΝτεΆντρε Έιτον πρέπει να σταματήσει να έχει δύο διαφορετικά πρόσωπα. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν τρομερός με 5/6 σουτ, 6 ριμπάουντ αλλά φορτώθηκε και με 3 φάουλ σε 14:33. Από την άλλη, σε 12:53 στο δεύτερο ημίχρονο είχε 0/6 σουτ, πήρε 6 ριμπάουντ και δεν μπόρεσε να κάνει την διαφορά που χρειάζονταν οι «Λιμνάνθρωποι». Θα πρέπει να είναι πιο σταθερός στις εμφανίσεις του και είναι αναγκαίο να δώσει περισσότερα για να έχουν κάποια ελπίδα οι Λέικερς.

Τέλος, θα πρέπει να θυμηθεί τις εμφανίσεις του με τους Ρόκετς ο Λουκ Κενάρντ. Είναι ένας από τους κορυφαίους σουτέρ στην ιστορία του ΝΒΑ και… φοβάται να εκτελέσει. Ο Ρέντικ έχει πει αρκετές φορές πως πρέπει να σουτάρει περισσότερο, αλλά επιμένει να μην εκτελεί ακόμα και όταν είναι ελεύθερος. 7 πόντοι και 1/3 τρίποντα δεν είναι αρκετά για τον Κενάρντ και θα χρειαστεί να κάνει μεγάλο step-up από το Game 2 κιόλας, με πολλές περισσότερες προσπάθειες.

Η αμυντική λειτουργία και ο ηγέτης Σμαρτ

Ο Μάρκους Σμαρτ κατάφερε να ξεχωρίσει με την αμυντική του λειτουργία. Επιθετικά ήταν και αυτός σε κακή βραδιά, κάτι που πλήγωσε τους «Λιμνανθρώπους» σε συνδυασμό με τις εμφανίσεις των Ριβς-Κενάρντ. Ωστόσο, αμυντικά έκανε εξαιρετική δουλειά πάνω στον Σάι και πρέπει να συνεχίσει έτσι σε όλα τα ματς.

Όμως, στην γενικότερη εικόνα οι Λέικερς πρέπει να βελτιώσουν τον τρόπο που αμύνονται. Πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη ισορροπία και να μην αφοσιώνονται στο double-team στον Σάι από το κέντρο του γηπέδου. Είναι φανερό πως στις αλλαγές υπάρχει πρόβλημα και είναι προτιμότερο να ζήσουν με contested σουτ του MVP απέναντι στον Σμαρτ.

Τα στατιστικά των «Λιμνανθρώπων»

Λεμπρόν Τζέιμς: 27 πόντοι (12/17 σουτ, 3/6 τρίποντα, 0/1 βολή), 4 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 36:18.

Ρούι Χατσιμούρα: 18 πόντοι (7/13 σουτ, 3/6 τρίποντα, 1/2 βολές), 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 36:51.

ΝτεΆντρε Έιτον: 10 πόντοι (5/12 σουτ), 12 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 1 μπλοκ και 1 λάθος σε 27:26.

Όστιν Ριβς: 8 πόντοι (3/16 σουτ, 0/5 τρίποντα, 2/2 βολές), 5 ριμπάουντ, 6 ασίστ, 1 μπλοκ και 4 λάθη σε 35:55.

Μάρκους Σμαρτ: 12 πόντοι (4/15 σουτ, 2/8 τρίποντα, 2/2 βολές), 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 4 κλεψίματα και 2 μπλοκ σε 31:58.

Λουκ Κενάρντ: 7 πόντοι (1/4 σουτ, 1/3 τρίποντα, 4/4 βολές), 5 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 2 λάθη σε 28:36.

Τζέικσον Χέιζ: 3 πόντοι (1/3 σουτ, 1/2 βολές), 6 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 3 λάθη σε 16:08.

Τζέικ ΛαΡάβια: 3 πόντοι (1/2 σουτ, 1/1 τρίποντο), 1 ριμπάουντ, 1 κλέψιμο, 1 μπλοκ και 2 λάθη σε 13:39.

Τζάρεντ Βαντερμπίλτ: 2 πόντοι (1/2 σουτ, 0/1 τρίποντο) και 1 ριμπάουντ σε 6:09.

Μπρόνι Τζέιμς: 1 ασίστ σε 1:45.

Νικ Σμιθ Τζούνιορ: 1 ριμπάουντ σε 1:45.

Αντού Τιέρο: Μηδενική στατιστική σε 1:45.

Ντάλτον Κνεκτ: 0 πόντοι (0/1 σουτ) σε 1:45.

Μαξ Κλέμπερ: DNP.

Σύνολο: 90 πόντοι (35/85 σουτ - 41,2%, 10/30 τρίποντα - 33,3%, 10/13 βολές - 76,9%), 41 ριμπάουντ, 26 ασίστ, 8 κλεψίματα, 4 μπλοκ και 17 λάθη.

Εκτός ήταν ο Λούκα Ντόντσιτς.

Το επόμενο ματς της σειράς θα γίνει στις 8/5 (04:30).

ΥΓ. Ο Βαντερμπίλτ είναι από τους πιο… καρυδάτους παίκτες και αυτό φαίνεται με το ότι είναι αμφίβολος και όχι σίγουρα εκτός μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του.