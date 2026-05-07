«Ανανεώνει με την Μακάμπι ο Τζίμι Κλαρκ»

Σύμφωνα με ισραηλινό μέσο ο Τζίμι Κλαρκ έχει συμφωνήσει με τη Μακάμπι Τελ-Αβίβ για ανανέωση συνεργασίας.

Η Μακάμπι Τελ-Αβίβ έχοντας μείνει εκτός στόχων από νωρίς μέσα στην σεζόν όσον αφορά τις υποχρεώσεις της στην Euroleague, σχεδιάζει ήδη την επόμενη μέρα του συλλόγου..

Με τον Οντέτ Κάτας να παραμένει στο τιμόνι της ομάδας και τον Τζέιλεν Χόαρντ να ανανεώνει την συνεργασία του με την ομάδα του Λαού, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα και ο Τζίμι Κλαρκ είναι έτοιμος να προχωρήσει στην επέκταση της συνεργασίας του με την Μακάμπι.

Ο Αμερικανός άσος έδωσε σημαντικές βοήθειες την τρέχουσα σεζόν στην ομάδα του Κάτας και πλέον οι δυο πλευρές βρίσκονται κοντά σε ανανέωση συνεργασίας.

Ο Κλαρκ την τρέχουσαν σεζόν μέτρησε 9,5 πόντους, 1,8 ριμπάουντ και 4,3 ασίστ κατά μέσο όρο στην Euroleague.