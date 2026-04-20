Δεληγιάννης: «Όταν από εκεί που… οργώνεις τη Βόρεια Ελλάδα ξαφνικά βρίσκεσαι στην Οστάνδη, καταλαβαίνεις πραγματικά τι έχεις πετύχει»

Η Καρδίτσα επικράτησε με 95-79 του Προμηθέα, στο πλαίσιο της 25ης αγωνιστικής της Greek Basketball League και εξασφάλισε μαθηματικά την παραμονή της στην κατηγορία και για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.

Ο Γενικός Διευθυντής των Θεσσαλών, Χρήστος Δεληγιάννης, «φιλοξενήθηκε» στο EOK WebRadio.

Αναλυτικά είπε:

Για τον απολογισμό από τη φετινή σεζόν της Καρδίτσας και την εξασφάλιση της παραμονής στη GBL: «Καταρχάς, είναι η πρώτη μέρα που τα πράγματα φαίνονται εντελώς διαφορετικά και στην καθημερινότητά μας. Είμαστε μουδιασμένοι. Παρ’ ότι είχαμε τελειώσει το Σάββατο η παραμονή, παρακολουθήσαμε το χθεσινό (19/04) ματς του Πανιωνίου με την ΑΕΚ, συνεπαρμένοι απ’ τις προηγούμενες ημέρες και αγωνιστικές. Εμείς χαριτολογώντας λέγαμε ότι κάθε σαββατοκύριακο παίζαμε… τρία παιχνίδια, γιατί το φετινό πρωτάθλημα ήταν το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων ετών. Όταν σε δύο τελευταίες αγωνιστικές κρίνεται ο υποβιβασμός με πέντε ομάδες εμπλεκόμενες, καταλαβαίνετε πόσο πιεστικός ήταν ο τελευταίος μήνας για μια ομάδα που έδειξε ένα πάρα πολύ καλό πρόσωπο φέτος ωστόσο λόγω της ανταγωνιστικότητας του πρωταθλήματος ήταν άμεσα εμπλεκόμενη και κάποιες στιγμές σε επικίνδυνη ζώνη».

Για το πώς διαχειρίστηκαν το μεγάλο διάστημα χωρίς νίκη και τις διαδοχικές ήττες: «Αν εξαιρέσεις την περσινή σεζόν, που ήταν εκπληκτική με βάση την απόδοση και την 5η θέση που κατακτήσαμε, επειδή σαν οργανισμός είμαστε μαθημένοι στα δύσκολα στην παρουσία μας στη GBL, οι ήττες μας δεν ήταν κάτι που δε μπορούσαμε να διαχειριστούμε, ακόμα και όταν πέρασε ένα πολύ μεγάλο διάστημα χωρίς νίκη σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έχουμε την τύχη να έχουμε το ίδιο προπονητικό επιτελείο όλα τα χρόνια, γνωρίζουμε καλά ο ένας τον άλλον και ξέρουμε ποιοι είμαστε, αυτό είναι το πολύτιμο που έχει αυτή η ομάδα. Δε μας προβλημάτιζαν οι ήττες γιατί το έχουμε ξαναβιώσει.

Αυτό που άλλαξε φέτος και υπήρξε έντονος προβληματισμός ήταν πως στις δύσκολες στιγμές που βρισκόταν η ομάδα είχε πάρα πολύ βαρύ πρόγραμμα με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Υπήρξε ένα δεκαήμερο που δώσαμε πέντε αγώνες! Αυτό που πραγματικά μάς κλόνισε ήταν πως, ναι μεν τις δυσκολίες που είχαμε τις αναμέναμε, γιατί γνωρίζαμε πως μια ευρωπαϊκή συμμετοχή είναι κάτι πολύ μεγάλο, δύσκολο και πρωτόγνωρο για την Καρδίτσα, αλλά κάποιες συγκυρίες έφεραν τρομερά μεγάλες δυσκολίες στην καθημερινότητά μας. Έτσι, μπήκαμε σε μια διαδικασία προβληματισμού για το αν θα καταφέρουμε να επιβιώσουμε πνευματικά και ενεργειακά. Από εκείνη την περίοδο, ενώ βλέπαμε πως έχουμε μια ομάδα που έπαιξε αρκετά καλό μπάσκετ φέτος και δε θα είχε κάποιο πρόβλημα, αυτοί οι παράμετροι μάς έβαλαν σε εγρήγορση και από πολύ νωρίς κατανοήσαμε πως πρόκειται για κάτι πολύ δύσκολο, το οποίο θα κριθεί στο τέλος. Για να είμαι ειλικρινής, πιστεύαμε ότι θα πήγαινε έως την τελευταία αγωνιστική, αλλά καταφέραμε να είμαστε αδιάφοροι στο κομμάτι της παραμονής».

Για το αν η Καρδίτσα έπαιζε με… άγνοια κινδύνου στους ευρωπαϊκούς αγώνες της: «Μέχρι και τον τελευταίο καιρό το συζητούσαμε με τους συνεργάτες όλους. Κι εμένα ήταν η πρώτη φορά που σαν στέλεχος και παράγοντας της ομάδας συμμετείχα σε μια ευρωπαϊκή διοργάνωση. Είχε να κάνει με το θέμα άγνοιας κινδύνου ή του μη άγχους του αποτελέσματος. Δεν είχαμε άγχος για το αν πραγματικά θα πάμε καλά ή δε θα πάμε. Θέλαμε απλά η ομάδα να μπορέσει να εκπροσωπήσει την πόλη και το ελληνικό μπάσκετ επάξια, πράγμα που κατάφερε. Μου έκανε τρομερή εντύπωση το ότι είδα πως και εμείς και οι υπόλοιπες ομάδες αντιμετωπίζουν τα ευρωπαϊκά ματς με μεγαλύτερη διάθεση. Ίσως και οι ίδιοι οι παίκτες έχουν μεγαλύτερο κίνητρο σε αυτό».

Για το αν εν τέλει άξιζε η συμμετοχή της Καρδίτσας στο Basketball Champions League: «Θα πω με πολύ μεγάλη σιγουριά ότι άξιζε στο 100%. Άξιζε γιατί ο οργανισμός μεγάλωσε ασύλληπτα πολύ σε σχέση με την πορεία της ομάδας αυτής. Η Καρδίτσα μέσα σε 12 χρόνια έφτασε στους “16” του BCL. Πριν 12 χρόνια έφτασε στην τότε Γ’ Εθνική και σε όλη αυτήν την περίοδο φτάσαμε από εκεί μέχρι τους “16” του BCL με αξιώσεις. Ήταν τεράστιο το “άλμα”, το οποίο μεγάλωσε πάρα πολύ τον σύλλογο, τον οργανισμό και έβγαλε την ίδια την πόλη από μια εσωστρέφεια που έχει κάθε μικρή επαρχία. Γι’ αυτό είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι και χαρούμενοι, τόσο επειδή το κάναμε όσο επειδή πήγε καλά δίνοντας στο οργανισμό όλη αυτήν την εμπειρία».

Για το τι μάθημα πήρε ο Α.Σ. Καρδίτσας από την παρθενική του ευρωπαϊκή συμμετοχή: «Δε θα έλεγα ότι πήραμε κάποιο μάθημα. Είδαμε ποιο είναι το επόμενο επίπεδο και τι απαιτεί για μια επαρχιακή ομάδα με τις δυσκολίες που έχει η Καρδίτσα, σε επίπεδο ταλαιπωρίας, προγράμματος αλλά και οικονομικά. Κερδίσαμε την εμπειρία τού να γνωρίζουμε τι απαιτεί αυτό το επίπεδο. Ξέραμε πως θα αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις, όμως όταν το βιώνεις και βλέπεις πραγματικά τις ανάγκες ενός τέτοιου εγχειρήματος είσαι σκεπτικός για το αν ήσουν έτοιμος γι’ αυτό. Εγώ θα πω με μεγάλη σιγουριά ότι η ομάδα ήταν έτοιμη σε επίπεδο διάθεσης, δυνάμεων αλλά και από οικονομικής φύσεως, ωστόσο ο οργανισμός δεν ήταν έτοιμος λειτουργικά. Έπεσε πάρα πολύ μεγάλος όγκος δουλειάς σε συγκεκριμένους ανθρώπους, οπότε αυτό έφερε μια κόπωση και μια φθορά. Για μίαν ακόμα φορά η ομάδα και όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτό το εγχείρημα απέδειξαν πόσο ενωμένοι είναι και πόσο δυνατοί έτσι ώστε να κατακτούν τους στόχους, όσο δύσκολοι κι αν είναι».

Για το ποια ήταν η μεγαλύτερη πρόκληση στη φετινή ευρωπαϊκή «περιπέτεια»: «Γνωρίζαμε πάνω-κάτω τις δυνάμεις μας και το πού μπορούμε να φτάσουμε σαν οργανισμός στο οικονομικό κομμάτι και στο θέμα του μπάτζετ. Γνωρίζαμε ότι δεν είμαστε μια ομάδα που μπορεί να έχει εύκολα ένα γεμάτο ρόστερ 14 παικτών, οπότε προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε στον οικονομικό προγραμματισμό μας έτσι ώστε να φτιάξουμε μια ανταγωνιστική ομάδα που ν’ αντέξει αυτές τις υποχρεώσεις. Ήταν ένα πρόβλημα το βάθος του ρόστερ και αυτό βγήκε στην πορεία. Ο τραυματισμός του Φράνσις Οκόρο κλόνισε όλο το οικοδόμημα, γιατί βγήκαμε πολύ νωρίς εκτός προϋπολογισμού. Ήταν τόσο μεγάλη η διάφορά της φετινής αγοράς που και δεν υπήρχαν παίκτες και όσοι υπήρχαν ήταν σε οικονομικά επίπεδα που δε μπορούσαμε να “αγγίξουμε”. Σίγουρα αυτό το οποίο μάς δυσκόλεψε και έφερε την πορεία εν τέλει ήταν πως είμαστε ένα οργανισμός με μετρημένες τις δυνατότητές του, ο οποίος λειτουργεί με όσα έχει, χωρίς να παρεκτρέπει από αυτό. Το μεγάλο πρόβλημα που συνειδητοποιήσαμε ήταν το πόσο δύσκολο είναι η ομάδα της Καρδίτσας, με τη γεωγραφική θέση που έχει, να συμμετέχει σε κάτι τέτοιο. Είναι σίγουρα δεδομένο πως η ευρωπαϊκή συμμετοχή θα ξαναγίνει, απλά όταν ξαναγίνει θα είμαστε καλύτεροι σε κάποια πράγματα που απαιτούν τον κατάλληλο σχεδιασμό».

Για τις στιγμές που ξεχωρίζει από το ευρωπαϊκό «ταξίδι» της Καρδίτσας: «Σίγουρα το πρώτο εκτός έδρας ματς με την Οστάνδη και η νίκη που ήρθε εκεί. Όταν βρεθήκαμε στην Οστάνδη συνειδητοποιήσαμε πραγματικά το πού έχει φτάσει η ομάδα. Μέχρι να πάμε δεν είχαμε καταλάβει πραγματικά τι έχει συμβεί, αλλά όταν το ζεις είναι αλλιώς. Όταν είσαι σε αυτήν την ομάδα, με τους ίδιους ανθρώπους που είχαν… οργώσει τη Βόρεια Ελλάδα και ξαφνικά βρίσκεσαι στην Οστάνδη, στο παρθενικό ευρωπαϊκό ταξίδι, απέναντι σε έναν διαχρονικά ευρωπαϊκό αντίπαλο και τον νικάς, αυτό σού μένει “χαραγμένο” και είναι ιστορικό επίτευγμα. Επίσης, σαν τρομερή εμπειρία η οποία δε θα ξεχαστεί ποτέ είναι η ταλαιπωρία που “έφαγε” η ομάδα μετά το εκτός έδρας ματς με την Άλμπα, το οποίο κρίθηκε πραγματικά στα τελευταία δευτερόλεπτα. Η εμπειρία που ζήσαμε στην επιστροφή ήταν τρομερή, ακόμα και διοικητικά. Η… οδύσσεια που πέρασε η ομάδα ήταν απίστευτη, δεν την είχαμε ξαναζήσει ποτέ. Δεν πιστεύαμε ότι μπορούν να πάνε τα πράγματα τόσο στραβά».

Για τις εντυπώσεις του από τη φετινή GBL: «Από άποψη πρωταθλήματος και στόχων του ΕΣΑΚΕ, πραγματικά είναι ασύλληπτη επιτυχία το γεγονός πως μέχρι και την τελευταία αγωνιστική σχεδόν όλες οι ομάδες έχουν στόχο είτε για πάνω είτε για κάτω. Βλέποντας τις ομάδες που βρίσκονται στη ζώνη του υποβιβασμού, αυτό δείχνει το επίπεδο που βρίσκεται το ελληνικό μπάσκετ, ένα επίπεδο που ανεβαίνει διαρκώς, που “τραβάει” νέους επενδυτές, πράγμα που είδαμε φέτος. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό που γίνεται και δείχνει ότι γενικότερα στο ελληνικό μπάσκετ όλα είναι πιθανά. Παράλληλα, όμως, είναι πολύ αγχωτικό και σκληρό για όσους συμμετέχουν, γιατί βλέπεις πως σε ένα τέτοιο πρωτάθλημα μπορεί ανά πάσα στιγμή να βρεθείς μπλεγμένος».