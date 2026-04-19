Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν τα κατάφερε απέναντι στην Τενερίφη για το πρωτάθλημα γνωρίζοντας την ήττα με 95-90.

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχθηκε την Τενερίφη για την ACB και γνώρισε μία απρόσμενη ήττα. Οι φιλοξενούμενοι έκαναν τρομερή εμφάνιση, είδαν τον Χουέρτας να πετυχαίνει 25 πόντους και επικράτησαν με 95-90. Έτσι, οι νικητές βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 17-10, ενώ η «Βασίλισσα»… έπεσε στο 24-3.

Ο Χουέρτας ολοκλήρωσε τον αγώνα με 25 πόντους, 3 ριμπάουντ και 6 ασίστ σε 26:40, με τον Σερμαντίνι να προσθέτει 16 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 27:01. Από την άλλη, ο Ταβάρες μέτρησε 18 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 23:51 και ο Φελίζ είχε 18 πόντους, 6 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 21:09.

Τα δεκάλεπτα: 21-26, 41-45, 60-68, 90-95

Τα στατιστικά του αγώνα.