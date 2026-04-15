Παίκτριες και σταφ του Παναθηναϊκού πήγαν στον κόσμο που ήταν έξω από το γήπεδο (vid)

Οι παίκτριες και το προπονητικό σταφ του Παναθηναϊκού βγήκαν έξω από το γήπεδο για να μιλήσουν με τον κόσμο της ομάδας.

Οι δικτατορικές τεχνικές της ΕΟΚ, του Χαρδαλιά, της αστυνομίας και του κράτους δεν πέρασαν στους τελικούς της Α1 Γυναικών, με τη χούντα του ελληνικού μπάσκετ να τινάζει στον «αέρα» τον πρώτο τελικό.

Περίπου 40 φίλοι του «τριφυλλιού» είχαν προμηθευτεί μεμονωμένα και νόμιμα εισιτήρια για την αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Αθηναϊκό στον Βύρωνα, με τους γηπεδούχους και την αστυνομία να τους απαγορεύουν την είσοδο στο γήπεδο.

Αυτό δεν ήταν ωστόσο εμπόδιο για τις παίκτριες των «πράσινων» και το προπονητικό σταφ, που βγήκαν έξω και μίλησαν με τον κόσμο που υπήρχε.