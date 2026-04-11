Γιατί οι οπαδοί της Βαλένθια ήταν τόσο επιθετικοί με τους Αγγελόπουλους και έβγαζαν selfie με τον Γιαννακόπουλο;

Οι… σκληροπυρηνικοί ultras της ισπανικής ομάδας, είχαν συγκεκριμένη συμπεριφορά – όπως καταγγέλθηκε – προς τον Αγγελόπουλο και τον Σκινδήλια, ενώ δίδαξαν ήθος με τον Γιαννακόπουλο. Γιατί άραγε; Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός αγωνίστηκαν στη Βαλένθια με διαφορά δύο εβδομάδων. Οι ελληνικές ομάδες ηττήθηκαν. Οι Ισπανοί νίκησαν και στις δύο περιπτώσεις. Από τα δύο ματς, το πλέον κομβικό ήταν αυτό με το «τριφύλλι». Καθώς κλείδωσε πλεονέκτημα έδρας στους Βαλενθιάνους.

Παρά τα αποτελέσματα, υπήρξαν και διαφορετικές συμπεριφορές. Όπως καταγγέλθηκαν τουλάχιστον. Μετά το Βαλένθια – Ολυμπιακός, από την ΚΑΕ του Πειραιά ανακοινώθηκε πως οπαδοί των γηπεδούχων έφτυσαν τον Αγγελόπουλο και τον Σκινδήλια. Οι οποίοι και ήταν εκεί.

Λίγες μέρες μετά, στο ίδιο γήπεδο, μπροστά στους ίδιους οπαδούς, ήταν ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος. Εκεί δεν υπήρξε η παραμικρή αναφορά για κάποια ακραία συμπεριφορά. Μάλιστα, όπως προέκυψε από τα video – δεν το… διαφήμισαν οι «πράσινοι» δηλαδή – ο διοικητικός ηγέτης του Παναθηναϊκού χειροκρότησε τους φιλάθλους της Βαλένθια κι αυτοί ανταπέδωσαν. Του έδιναν το χέρι τους και ζητούσαν να βγουν φωτογραφία μαζί του.

Μάλλον η επικοινωνιακή λαίλαπα για τον «οξύ» (sic) Γιαννακόπουλο, δεν έπεισε τους Ισπανούς. Αυτοί είδαν κάτι διαφορετικό. Την πραγματικότητα ίσως. Χωρίς να τους δηλητηριάσουν τα μυαλά εκείνοι που διαρκώς και μεθοδευμένα, έχουν στο στόχαστρο ένα πρόσωπο.

Από την άλλη, τα… καλά παιδιά και τον Σκινδήλια, τους έφτυναν. Σύμφωνα με τη δική τους καταγγελία. Μέσα σε διάστημα 15 ημερών, που πήγαν οι πορτοκαλί χούλιγκαν; Λόγω χρώματος, ίσως να μάθουμε πως κι αυτούς τους έβαλε το SDNA. Πείστηκαν από το site της αλήθειας, το μόνο που ξεφεύγει από τη στάνη των προβάτων. Ως τέτοια περνούν τους φιλάθλους εντός συνόρων. Στο εξωτερικό όμως, υπάρχει μια διαφορετική πραγματικότητα.

Το συνολικό κλίμα που υπάρχει στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, είναι ακριβώς αυτό. Μια ομάδα που ναι μεν παίζει καλό μπάσκετ, αλλά έχει κουράσει υπερβολικά με τα προνόμια που απολαμβάνει. Στη Βαλένθια για παράδειγμα, οι βολές στο πρώτο ημίχρονο ήταν 0-14. Με τους Ισπανούς να… βγαίνουν απ’ τα ρούχα τους.

Μήπως τελικά ήρθε καιρός να αντιληφθούμε κι εντός συνόρων, το ποια είναι η πραγματικότητα; Όχι φυσικά για να φτύνουν κάποιον οι φίλαθλοι. Μακριά από τέτοιες καταστάσεις. Απλά για να συνειδητοποιήσουν οι πάντες, ποιον τελικά βολεύει η τοξικότητα. Οι εντάσεις. Η έχθρα που μπαίνει πάνω από αντιπαλότητα. Για να υπάρχει «στρατός» και όχι φίλαθλοι με αντίληψη της κατάστασης. Όποια ομάδα κι αν υποστηρίζουν.