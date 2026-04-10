Μυθικός Πέσιτς ζήτησε το τηλέφωνο της καλλονής ρεπόρτερ στο flash interview!

Σε μεγάλα κέφια ήταν ο Σβέτισλαβ Πέσιτς μετά τη νίκη της Μπάγερν Μονάχου στην έδρα της Αρμάνι Μιλάνο.

Ο 76χρονος προπονητής μετά το τέλος του αγώνα κλήθηκε για δηλώσεις στο flash interview με την Ιταλίδα ρεπόρτερ Γάια Ακότο, να κάνει την συνέντευξη στον Σέρβο coach.

Ο Πέσιτς αφού εξέφρασε την χαρά του για τη νίκη και την εμφάνιση της ομάδας του, το προχώρησε ένα... βήμα παραπέρα αφού ζήτησε το τηλέφωνο της πανέμορφης ρεπόρτερ για να την καλέσει να δει τα playoffs της Bundesliga.

«Δώσε μου το τηλέφωνό σου και θα πω στους ανθρώπους του κλαμπ να το κανονίσουν αν θες να δεις αγώνα της Bundesliga», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Πέσιτς με την Ιταλίδα ρεπόρτερ να απαντά: «Είστε ένας θρύλος, με καλείτε, ασφαλώς θα είμαι εκεί».