Το ξεχωριστό αντίο του Μπάνε στον Βουγιόσεβιτς και η αναφορά στα «βιβλία» (pic)

To δικό του ξεχωριστό «αντίο» για τον χαμό του Ντούσκο Βουγιόσεβιτς έστειλε ο Μπάνε Πρέλεβιτς.

O θρυλικός Ντούσκο Βουγιόσεβιτς απεβίωσε σε ηλικία μόλις 67 ετών, καθώς αντιμετώπιζε χρόνια προβλήματα με την υγεία του, αφήνοντας το δικό το σημάδι στο ευρωπαϊκό και κυρίως στο σερβικό μπάσκετ.

Ένας από τους χιλιάδες αθλητές που είχε προπονήσει, ήταν και ο Μπάνε Πρέλεβιτς. Ο βετεράνος άσος του ΠΑΟΚ δεν τον ξέχασε, καθώς ήταν ο πρώτος του προπονητής, και με μία ανάρτησή του τον αποχαιρέτησε με μια συγκινητική πρόταση.

«Πως μπορείς να γίνεις μπασκετμπολίστας αν δεν διαβάζεις βιβλία » μου είπες όταν ήμουν 13 ετών κι εσύ σε ηλικία 20 ετών ο πρώτος προπονητής μου . Σε ευχαριστώ Dule», έγραψε στο μήνυμά του ο Μπάνε.