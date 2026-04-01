Δυνατό διπλό για τους Χόρνετς - Νίκη και για τους Ορλάντο Μάτζικ

Μετά από μια δυνατή μάχη στο Ορλάντο, οι Μάτζικ πήραν τη νίκη αφού αντικαταστάθηκαν στην μαχητικότητα των Σανς, την στιγμή που οι Χόρνετς έπαιρναν μια εύκολη νίκη εναντίον των Νετς.

Ορλάντο Μάτζικ - Φοίνιξ Σανς 115-111

Σε ένα δυνατό παιχνίδι με συνεχείς εναλλαγές στο σκοράρισμα, οι Ορλάντο Μάτζικ κατάφεραν να βγουν νικητές.

Το σημείο κλειδί για τους Μάτζικ ήταν η δεύτερη περίοδος όταν και σημείωσαν 42 πόντους, αλλά και το τελευταίο δωδεκάλεπτο όταν σταμάτησαν τους Σανς στους 17 πόντους.

Από την πλευρά της, η ομάδα του Φοίνιξ πάλεψε σκληρά ακόμη και μετά τους 42 πόντους που δέχτηκε σε μόλις δώδεκα λεπτά, αλλά δεν μπόρεσε στο τέλος να βρει την λύση για να πάρει το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η λήξη του αγώνα βρήκε το Ορλάντο να παίρνει τη νίκη με 115-111.

Μπρούκλιν Νετς - Σαρλότ Χόρνετς 86-116

Οι Χόρνετς ξεκίνησαν τον αγώνα με τις καλύτερες προϋποθέσεις, αφού στην πρώτη περίοδο έφτασαν τους 35 πόντους αφήνοντας τους Νετς μόλις στους 18.

Κάτι που στάθηκε οδηγός για την συνέχεια και στο τρίτο δωδεκάλεπτο έκανα ακόμη ένα 31-18 υπέρ τους , το οποίο και ήταν καθοριστικό για το τελικό αποτέλεσμα, που βρήκε τις «Σφηκες» νικήτριες με 117-86 εκτός έδρας.