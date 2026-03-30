Η Ξάνθη του Πανόπουλου και η Πολιτεία που επιτρέπει αυτή την παρωδία

Ένας εντελώς αδιάφορος αγώνας, φανέρωσε όλη τη σαπίλα που επικρατεί στο ελληνικό μπάσκετ και επιβάλλεται η κυβέρνηση να ακούσει τις σειρήνες που ηχούν, πριν να είναι αργά. Γράφει ο Χρήστος Μπούκουρας.

Το Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός ακόμη και να μην είχε διεξαχθεί, δεν θα ενοχλούσε κανέναν από τους δύο. Έπαιξαν χωρίς το παραμικρό βαθμολογικό ενδιαφέρον, οι «πράσινοι» όποιον είχαν με προβληματάκια τον άφησαν εκτός για τα σπουδαία παιχνίδια Euroleague που ακολουθούν.

Μια αναμέτρηση από αυτές που λες να περάσει η ώρα να φύγουμε, με μόνη αίγλη τις φανέλες και το όποιο γόητρο. Κοινώς το να μην χάσει κάποιος από τους δύο με πολλούς πόντους, για να αποφύγει την γκρίνια. Όλα τα υπόλοιπα… σαν να μην έγιναν.

Ακόμη και σε αυτή την αναμέτρηση, έγιναν «θαύματα». Λες και υπάρχει ένας μαγικός καθρέφτης από τον οποίο μπορεί ο καθένας να ζητήσει να του δείξει τα προβλήματα του ελληνικού μπάσκετ. Κι αυτός να αρχίσει να μεταδίδει το συγκεκριμένο ματς.

Test event… της σαπίλας. Στέλνοντας μηνύματα για το τι θα ακολουθήσει. Τα οποία δεν είχαν αποδέκτη τον Παναθηναϊκό. Οι «πράσινοι» ξέρουν τι τους περιμένει, το βίωσαν τα δύο τελευταία χρόνια στον υπέρτατο βαθμό. Η ελληνική κυβέρνηση είναι το θέμα να ενεργοποιηθεί. Γιατί τώρα θα ξεχαστούν όλα γρήγορα. Όταν έρθουν τα κρίσιμα όμως, θα καταλήξουμε ξανά στις αναβολές, τις συναντήσεις για τη σωτηρία του μπάσκετ που θα αποδειχθούν φιάσκο και σε εντάσεις που δεν χρειάζεται η κοινωνία η ίδια, όχι μόνο ένα άθλημα.

Είδαμε μια ΚΑΕ να νομίζει πως είναι… η Ξάνθη του Πανόπουλου, μοιράζοντας διαρροές κατά τη διάρκεια αγώνα. Για συνθήματα, για τον Μπαρτζώκα που διαμαρτυρήθηκε για τη διαιτησία στο ημίχρονο, για τον Ντόρσεϊ που ενώ ξεκάθαρα λέει κάτι στον Ναν για να αρχίσει η κοκορομαχία, έκριναν πως δεν έπρεπε να αποβληθεί. Λες και περίμεναν αφορμές για επικοινωνιακά σόου, προκειμένου να ξεχαστούν οι ακραίες συμπεριφορές αθλητών, προπονητή και οπαδών τους (ακόμη δεν έχουν βρεθεί αυτοί που έκαναν ρατσιστικές χειρονομίες στον Λεσόρ).

Η συγκεκριμένη νοοτροπία με τις διαρκείς εντάσεις, βρήκε αντίδραση αυτή τη φορά. Με τον Ναν και τον Λεσόρ. Σε ένα τόσο αδιάφορο ματς, το ποτήρι ξεχείλισε. Τι θα συμβεί όταν το διακύβευμα είναι πραγματικά μεγάλο; Όταν κρίνεται στόχος;

Για τη διαιτησία ούτε λόγος. Αυτή τη φορά ήταν στην τριάδα και ο αδερφός του κυβερνητικού εκπροσώπου. Οι «γκρι» αρνητικοί πρωταγωνιστές για πολλοστή φορά. Σε ματς που δεν είχε το παραμικρό κίνητρο.

Ακούγονται ολοένα και περισσότερες γνώμες, οι οποίες εκτιμούν πως το φετινό πρωτάθλημα δεν πρόκειται να ολοκληρωθεί. Δεν είναι κινδυνολόγοι οι εκφραστές τέτοιας άποψης, απλά ρεαλιστές. Ελπίζουμε να μην επιβεβαιωθούν. Βλέπουν πως το άθλημα έχει αφεθεί να είναι ξέφραγο αμπέλι για να λειτουργεί ένα σύστημα, οπότε πώς μπορεί να ολοκληρωθεί ένα πρωτάθλημα στο οποίο οι πέντε ή όσοι μείνουν μετά τις αποβολές, θα κοντράρονται σταθερά με 8, συν τον Ουόκαπ που έχει χαρισμένο διαβατήριο για να μην παίζει στην Εθνική ομάδα.

Το πρόβλημα δεν είναι το ενδεχόμενο να μην τελειώσει το πρωτάθλημα. Το πρόβλημα είναι πως συνεχίζεται να διεξάγεται. Υπό αυτές τις συνθήκες και την απόλυτη κυβερνητική ανοχή στη σήψη. Η οποία προκαλεί δυσωδία, όμως οι αρμόδιοι συνεχίζουν να έχουν κλειστά ρουθούνια.

Τα περυσινά δεν τους έγιναν μάθημα. Δεν ασχολήθηκαν καν. Οπότε με ακρίβεια οδηγούμαστε στην κατάσταση όπου και πάλι θα τα… λουστούν. Γιατί και η ανοχή έχει όρια, είτε είσαι παράγοντας, είτε προπονητής, είτε αθλητής. Κανείς δεν θα ανεχτεί αδιαμαρτύρητα το να του στερούν όσα δικαιούται και από πάνω να στήνουν και επικοινωνιακά παιχνίδια εντάσεων.

Αν ενδιαφέρεται η πολιτεία και δεν συνυπογράφει την κατάντια του εθνικού μας σπορ, τότε ας επέμβει για να σταματήσει αυτή την αυτή την κωμωδία πριν μετατραπεί σε τραγωδία.