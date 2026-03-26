MVP της φάσης των «16» του BCL ο Γκρέι

Ο ΡαϊΚουάν Γκρέι της ΑΕΚ αναδείχθηκε ο MVP της φάσης των «16» του Basketball Champions League.

H AEK ήταν η μόνη ομάδα που έκανε το 6/6 στην φάση των «16» του BCL, με τον ΡαϊΚουάν Γκρέι να πραγματοποιεί τρομερές εμφανίσεις.

Ο 26χρονος είχε 13,9 πόντους, 5,9 ριμπάουντ, 3,9 ασίστ, 1,7 κλεψίματα και 18,7 μονάδες στο σύστημα αξιολόγησης κατά μέσο όρο στην κανονική περίοδο, ενώ στην φάση των «16» έφτασε τους 16,2 πόντους, τα 6 ριμπάουντ, τις 4,2 ασίστ και τις 21 μονάδες, ενώ έκανε και 1,3 κλεψίματα.

Έτσι, αναδείχθηκε MVP της φάσης των «16» και φυσικά θέλει να συνεχίσει στον ίδιο ρυμθό.